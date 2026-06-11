Proposta cria linha especial para refinanciar débitos do agro, com juros menores, carência e prazo de até dez anos.

O que é o projeto de renegociação de dívidas de produtores rurais aprovado pelo Senado

O que é o projeto de renegociação de dívidas de produtores rurais aprovado pelo Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 10 de junho, o projeto que autoriza a criação de uma linha especial para renegociação de dívidas de produtores rurais. A proposta é uma das medidas que avançaram no Congresso em meio ao alerta da equipe econômica sobre o aumento de gastos públicos e foi tratada por críticos como parte da chamada “pauta-bomba” fiscal.

Como vai funcionar a renegociação de dívidas de produtores rurais?

O projeto de renegociação de dívidas do agro cria uma linha especial de financiamento para produtores rurais que enfrentam dificuldades para pagar empréstimos e operações ligadas à produção. A medida foi pensada inicialmente para atender produtores afetados por eventos climáticos, como seca, enchentes e outras calamidades.

Na prática, o texto permite que produtores rurais, cooperativas, associações e condomínios rurais refinanciem débitos ligados à atividade no campo, com juros menores, prazo alongado e período de carência. Como o Senado fez mudanças no projeto, a proposta volta agora para análise da Câmara dos Deputados.

Durante a tramitação no Senado, o alcance do texto foi ampliado. O relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), incluiu também produtores afetados por impactos econômicos negativos ligados a conflitos internacionais, como guerras que interferem em custos, câmbio, exportações e preços de commodities.

A ideia central é permitir que o produtor troque dívidas mais caras ou vencidas por uma nova operação, com condições consideradas mais favoráveis. O objetivo declarado pelos defensores da proposta é evitar falências, preservar empregos no campo e dar fôlego financeiro a regiões atingidas por perdas produtivas.

Quem poderá renegociar as dívidas?

Pelo texto aprovado no Senado, poderão ser beneficiados produtores rurais, associações, cooperativas de produção e condomínios que cumpram critérios objetivos ligados a calamidades, perdas produtivas ou dificuldades econômicas reconhecidas.

Os limites previstos são de até R$ 10 milhões por beneficiário e até R$ 50 milhões por associação, cooperativa de produção ou condomínio. O prazo de pagamento poderá chegar a dez anos, com até três anos de carência, conforme o caso.

A linha especial poderá ser usada para quitar ou refinanciar dívidas de crédito rural, empréstimos e Cédulas de Produto Rural, as chamadas CPRs. O Senado ampliou o prazo de abrangência para operações contratadas até 31 de dezembro de 2025.

Outro ponto importante é que os débitos poderão ser recalculados sem multa, mora e outros encargos por inadimplência. Ou seja, o produtor poderá renegociar o saldo sem parte dos acréscimos normalmente cobrados em dívidas atrasadas.

Como ficam os juros?

O projeto prevê juros diferentes conforme o perfil do produtor. Para agricultores familiares inscritos no Pronaf e demais pequenos produtores, a taxa será de 3,5% ao ano. Para médios produtores inscritos no Pronamp e demais produtores de porte médio, os juros serão de 5,5% ao ano. Para os demais beneficiários, a taxa será de 7,5% ao ano.

Essas condições tornam a renegociação mais barata do que muitas operações tradicionais de mercado, especialmente em um cenário de juros elevados. Para o produtor, isso pode significar uma parcela menor e mais tempo para reorganizar o caixa da propriedade.

De onde virá o dinheiro?

O projeto autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para viabilizar a linha especial de financiamento. Esse fundo é formado com receitas da exploração de petróleo e tem destinação para áreas como educação, saúde, meio ambiente e adaptação às mudanças climáticas.

Além do Fundo Social, o texto aprovado permite o uso de receitas correntes do fundo em 2026 e 2027, superávits financeiros apurados em anos anteriores, superávits de outros fundos supervisionados pelo Ministério da Fazenda e outras fontes definidas pelo Executivo.

Também poderão ser usados, dentro de suas regras e disponibilidade, recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé.

Por que o projeto é chamado de pauta-bomba?

A expressão “pauta-bomba” é usada no meio político para se referir a propostas que aumentam despesas públicas, reduzem receitas ou criam obrigações financeiras para o governo sem uma compensação clara no Orçamento.

No caso da renegociação das dívidas rurais, o ponto de preocupação é o impacto fiscal da operação. Embora o projeto seja defendido por parlamentares como uma resposta à crise enfrentada por produtores, a medida pode exigir recursos públicos para bancar juros menores, alongamento de dívidas e condições especiais de pagamento.

A aprovação ocorreu no mesmo dia em que outras propostas com potencial de elevar gastos também avançaram no Senado, como o aumento do piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas para R$ 13.662 e a proposta de aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

O que acontece agora?

Como o Senado alterou o texto, o projeto volta para a Câmara dos Deputados. Os deputados poderão manter as mudanças feitas pelos senadores ou retomar partes da versão anterior. Só depois da aprovação final no Congresso é que a proposta seguirá para sanção presidencial.

Portanto, a renegociação ainda não está valendo. Produtores rurais interessados devem acompanhar a tramitação e aguardar a definição das regras finais, caso o projeto seja aprovado definitivamente e sancionado.