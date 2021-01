Onde encontrar e como saber qual meu número do NIS?

O Número de Identificação Social (NIS) é um dos requisitos para fazer a consulta de benefícios como o FGTS e abono salarial. É um registro relacionado as pessoas que recebem ou não benefícios criados pelo Governo Federal, e pode garantir ao trabalhador seus direitos trabalhistas e previdenciários. O registro é atribuído a Caixa Econômica Federal, e pode ser encontrado em diferentes documentos. Portanto, confira onde encontrar seu número do NIS:

Onde encontrar o número do NIS?

É possível consultar e encontrar o número do NIS nos extratos do FGTS, ou mesmo a partir do CPF no portal Meu INSS. Entenda:

CadÚnico: beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, e usuário do aplicativo Cadastro Único ou site (meucadunico.cidadania.gov.br), e descobrir o número do seu NIS usando só o seu CPF e outros dados pessoais para conferência.

Cartão Cidadão: o número do NIS pode ser encontrado na parte frontal do Cartão Cidadão. Assim, note que a sequência numérica do NIS não inclui os dois dígitos do cartão no final (mais afastados).

Carteira de Trabalho: o número é a primeira que está disponível no topo da página inicial (que tem a foto). Nas versões antigas do documento impresso, geralmente, essa informação ficava em um cartão anexo à carteira de trabalho. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) também pode ser feita e consultada pela internet, usando os aplicativos oficiais ou pelo link servicos.mte.gov.br.

Extrato do FGTS: assim como a Carteira de Trabalho Digital, é possível descobrir o número do NIS/PIS apenas com o CPF em mãos, mesmo sem a sua CTPS.

Como encontrar o número do NIS pelo Cnis?

Acesse o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), clique em “Inscrição” no canto superior esquerdo do menu e escolha a opção “Filiado”. Digite seu nome completo em “Nome de Filiado”, preencha o nome completo da sua mãe (igual na carteira de trabalho). Coloque o número do CPF e sua data de nascimento. Em “documentos complementares”, adicione o número do RG é suficiente, sem pontos e sem hífen. Depois, digite o texto que aparece na imagem do canto inferior da tela. Por fim, clique em “Continuar”. Se os dados estiverem corretos, aparecerá uma mensagem em vermelho, no canto superior da tela, informando que seus dados já constam na base do CNIS. Anote o número do NIT que aparece ao final desta mensagem. Este é o seu número de identificação como trabalhador.

Qual a diferença entre NIS, NIT e PIS?

Primeiramente, o Programa de Integração Social (PIS) é gerado no primeiro emprego da pessoa, e é destinado exclusivamente a trabalhadores do setor privado. Já o Número de Identificação do Trabalhador (NIT) identifica os trabalhadores autônomos.

Enquanto o NIS é gerado por uma base de dados chamada Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), que reúne os dados de quem recebe benefícios sociais como o Bolsa Família, por exemplo. O número do NIS e do PIS é o mesmo, quando houver registro de assinatura em Carteira Profissional e encontra-se em diversos documentos.

