Pagamento do Bolsa Família 2021: veja quem recebe hoje (18/02)

O pagamento do Bolsa Família para o mês de fevereiro começou na semana passada. O calendário do benefício leva em consideração os dez últimos dias úteis de cada mês, e os inscritos recebem de acordo com o final do Número de Identificação Social, sem considerar o dígito verificador que vem após o traço.

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Entre os objetivos do programa estão o combate à pobreza e a fome, bem como promover o acesso à rede de serviços públicos. Atualmente, há mais de 14 milhões de famílias beneficiadas.

Inscritos com NIS de final 4 recebem hoje

Nesta quinta-feira (18), o pagamento do Bolsa Família é destinado aos beneficiários com NIS terminado em 4. Os valores variam de acordo com a situação de cada grupo.

Para famílias em situação de extrema pobreza o valor do benefício básico é de R$ 89. Há ainda os benefícios variáveis, no valor de R$ 41 e que cada família pode acumular no máximo cinco. Eles são pagos caso a família tenha membros gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.

Além disso, famílias pobres podem receber até dois benefícios de R$ 48, caso tenham em sua composição adolescentes entre 16 e 17.

Pagamentos no Caixa Tem

Neste mês de fevereiro, os inscritos com NIS de final 3, 4 e 5 começam a receber seus pagamentos do Bolsa Família por meio de depósito em poupança social digital, que pode ser acessada no aplicativo Caixa Tem.

Essa migração de pagamentos para conta digital está correndo desde dezembro de 2020. No mês de março, é a vez dos beneficiários com NIS terminado em 1 e 2 começarem a receber dessa maneira e finalizarem a mudança.

O recebimento em conta digital não impede o cidadão de sacar o dinheiro em espécie com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Novo Bolsa Família

O governo está discutindo a reformulação do Bolsa Família em 2021. De modo a aumentar o número de contemplados, incluindo quem está na fila de espera do benefício. Bem como, o valor do ticket médio, o qual é hoje de R$ 190 e passaria a ser de R$ 200. Incentivos como prêmios de mérito esportivo, escolar e científico também podem ser incluídos. A expectativa é que o novo Bolsa Família seja anunciado ainda neste mês, mas ainda não houve anúncio oficial.

Quem pode participar?

Para participar do Bolsa Família e receber os valores mensais, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, sistema do governo federal que reúne dados sobre famílias pobres e extremamente pobres no Brasil. Além disso, é preciso se encaixar em uma das duas situações:

Famílias com renda por pessoa de até R$ 89 mensais;

Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

A concessão do benefício depende ainda de quantas famílias já foram atendidas no município e do orçamento do governo federal para o programa.

Pagamentos do Bolsa Família de fevereiro ocorrem até dia 26

Os pagamentos do Bolsa Família de fevereiro começaram no dia 11 e seguem até o dia 26. Veja todas as datas para este mês:

11 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 1

12 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 2

17 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 3

18 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 4

19 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 5

22 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 6

23 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 7

24 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 8

25 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 9

26 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 0

O que é o programa?

O Bolsa Família um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o Brasil, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

A Caixa Econômica Federal atua como agente operador, ao passo que a origem dos recursos para pagamento é da União, por intermédio do Ministério da Cidadania.

Quais os objetivos do Bolsa Família?

Entre os objetivos do programa estão: combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional, combater a pobreza e outras formas de privação das famílias, promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação, segurança alimentar e assistência social.

