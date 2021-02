Calendário Bolsa Família 2021: veja os pagamentos de fevereiro

No calendário do Bolsa Família, os pagamentos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. Assim como, seguem a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS), que pode ser visto no cartão do programa. Neste mês de fevereiro, os beneficiários recebem seus valores entre os dias 11 e 26.

Calendário Bolsa Família para fevereiro

Os pagamentos do benefício em fevereiro, começam numa quinta-feira, dia 11, para as pessoas com NIS terminado em 1. Ao passo que, finalizam na sexta-feira, dia 26, para beneficiários com NIS de final 0. Nos dias 15 e 16 não há pagamento por conta do feriado de carnaval. Então, confira o calendário do Bolsa Família para fevereiro:

11 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 1

12 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 2

17 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 3

18 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 4

19 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 5

22 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 6

23 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 7

24 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 8

25 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 9

26 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS de final 0

Como saber o número do meu NIS?

Como visto, o calendário do Bolsa Família segue o final do número do NIS. Nesse sentido, não se considera o dígito verificador, que vem após o traço. Esse número pode ser encontrado no Cartão Bolsa Família, que a família recebe após ser selecionada para o programa. Depois de ver essa informação, basta conferir o calendário de pagamento para ver em que dia receberá o benefício.

Além disso, também é possível verificar o número do NIS no site ou aplicativo do Cadastro Único. Para isso basta informar o CPF e outros dados pessoais.

Saque do benefício – Calendário Bolsa Família

Com o cartão do programa, é possível sacar o benefício em caixas eletrônicos da Caixa, correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas. Para quem está sem cartão, basta ir a uma agência da Caixa com documento de identificação.

O dinheiro também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Em dezembro de 2020, a Caixa começou a migração dos pagamentos do Bolsa Família para a poupança social digital. Em fevereiro, é a vez dos inscritos com NIS de final 3, 4 e 5 começarem a receber dessa maneira.

