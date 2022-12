Pagamento do INSS de janeiro: veja datas

Mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social já podem saber quando vão receber os benefícios em 2023. Veja quais são as datas e a ordem de pagamento do INSS, que segue de acordo com o número final do benefício e o valor que o segurado recebe.

Quando sai o pagamento do INSS em janeiro de 2023?

O calendário divulgado pelo INSS para o pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas referente a janeiro vai de 25/01 até 7 de fevereiro. Pela ordem, quem ganha menos recebe primeiro e, portanto, os repasses começam pelos beneficiários que ganham um salário-mínimo.

Para quem ganha um salário-mínimo

Benefício final 1: 25 de janeiro de 2023;

Benefício final 2: 26 de janeiro de 2023;

Benefício final 3: 27 de janeiro de 2023;

Benefício final 4: 30 de janeiro de 2023;

Benefício final 5: 31 de janeiro de 2023;

Benefício final 6: 01 de fevereiro de 2023;

Benefício final 7: 02 de fevereiro de 2023;

Benefício final 8: 03 de fevereiro de 2023;

Benefício final 9: 06 de fevereiro de 2023;

Benefício final 0: 07 de fevereiro de 2023.

Para quem ganha mais do que um salário

Benefício final 1 e 6: 01 de fevereiro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 02 de fevereiro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 03 de fevereiro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de fevereiro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de fevereiro de 2023.

Para saber quando vai receber o pagamento do INSS em janeiro, o beneficiário deve ver o último número do benefício impresso no cartão sem considerar o número que vem depois do traço.

Como sacar o benefício?

Os beneficiários podem sacar o dinheiro do pagamento do INSS com o cartão da Previdência Social em qualquer Casa Lotérica, agências e terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal ou nos Correspondentes Caixa Aqui com uso de senha pessoal.

Quem quiser receber o pagamento do INSS em outro banco deve ir até uma agência Caixa e solicitar a transferência. Para isso, é preciso levar o cartão da Previdência e um documento com foto.

CONFIRA: Mega da Virada 2023: CAIXA inicia vendas exclusivas

Calendário 2023 do INSS mês a mês

Veja como fica o calendário de pagamento do INSS durante o ano todo, conforme as informações do instituto:

Pagamento do INSS em Fevereiro

Para quem ganha um salário-mínimo

Benefício final 1: 17 de fevereiro de 2023;

Benefício final 2: 23 de fevereiro de 2023;

Benefício final 3: 24 de fevereiro de 2023;

Benefício final 4: 27 de fevereiro de 2023;

Final 5: 28 de fevereiro de 2023;

Benefício final 6: 01 de março de 2023;

Benefício final 7: 02 de março de 2023;

Benefício final 8: 03 de março de 2023;

Benefício final 9: 06 de março de 2023;

Benefício final 0: 07 de março de 2023.

Para quem ganha mais do que um salário

Benefício final 1 e 6: 01 de março de 2023;

Benefício final 2 e 7: 02 de março de 2023;

Benefício final 3 e 8: 03 de março de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de março de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de março de 2023.

VEJA: Salário mínimo 2023: vai ter aumento ou reajuste?

Pagamento do INSS em Março

Para quem ganha um salário-mínimo

Benefício final 1: 27 de março de 2023;

Benefício final 2: 28 de março de 2023;

Benefício final 3: 29 de março de 2023;

Benefício final 4: 30 de março de 2023;

Benefício final 5: 31 de março de 2023;

Benefício final 6: 03 de abril de 2023;

Benefício final 7: 04 de abril de 2023;

Benefício final 8: 05 de abril de 2023;

Benefício final 9: 06 de abril de 2023;

Benefício final 0: 10 de abril de 2023.

Para quem ganha mais do que um salário

Benefício final 1 e 6: 03 de abril de 2023;

Benefício final 2 e 7: 04 de abril de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de abril de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de abril de 2023;

Benefício final 5 e 0: 10 de abril de 2023.

Pagamento do INSS em Abril

Para quem ganha um salário

Benefício final 1: 24 de abril de 2023;

Benefício final 2: 25 de abril de 2023;

Benefício final 3: 26 de abril de 2023;

Benefício final 4: 37 de abril de 2023;

Benefício final 5: 38 de abril de 2023;

Benefício final 6: 02 de maio de 2023;

Benefício final 7: 03 de maio de 2023;

Benefício final 8: 04 de maio de 2023;

Benefício final 9: 05 de maio de 2023;

Benefício final 0: 08 de maio de 2023.

Para quem ganha mais de um salário-mínimo

Benefício final 1 e 6: 02 de maio de 2023;

Benefício final 2 e 7: 03 de maio de 2023;

Benefício final 3 e 8: 04 de maio de 2023;

Benefício final 4 e 9: 05 de maio de 2023;

Benefício final 5 e 0: 08 de maio de 2023.

Pagamento do INSS em Maio

Para quem ganha um salário-mínimo

Benefício final 1: 25 de maio de 2023;

Benefício final 2: 26 de maio de 2023;

Benefício final 3: 29 de maio de 2023;

Benefício final 4: 30 de maio de 2023;

Benefício final 5: 31 de maio de 2023;

Benefício final 6: 01 de junho de 2023;

Benefício final 7: 02 de junho de 2023;

Benefício final 8: 05 de junho de 2023;

Benefício final 9: 06 de junho de 2023;

Benefício final 0: 07 de junho de 2023.

Para quem ganha mais do que um salário

Benefício final 1 e 6: 01 de junho de 2023;

Benefício final 2 e 7: 02 de junho de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de junho de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de junho de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de junho de 2023.

Pagamento do INSS em Junho

Para quem ganha um salário

Benefício final 1: 26 de junho de 2023;

Benefício final 2: 27 de junho de 2023;

Benefício final 3: 28 de junho de 2023;

Benefício final 4: 29 de junho de 2023;

Benefício final 5: 30 de junho de 2023;

Benefício final 6: 03 de julho de 2023;

Benefício final 7: 04 de julho de 2023;

Benefício final 8: 05 de julho de 2023;

Benefício final 9: 06 de julho de 2023;

Benefício final 0: 07 de julho de 2023.

Para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 03 de julho de 2023;

Benefício final 2 e 7: 04 de julho de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de julho de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de julho de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de julho de 2023.

Pagamento do INSS em Julho

Para quem ganha um salário

Benefício final 1: 25 de julho de 2023;

Benefício final 2: 26 de julho de 2023;

Benefício final 3: 27 de julho de 2023;

Benefício final 4: 28 de julho de 2023;

Benefício final 5: 31 de julho de 2023;

Benefício final 6: 01 de agosto de 2023;

Benefício final 7: 02 de agosto de 2023;

Benefício final 8: 03 de agosto de 2023;

Benefício final 9: 04 de agosto de 2023;

Benefício final 0: 07 de agosto de 2023.

Para quem ganha acima de um salário-mínimo

Benefício final 1 e 6: 01 de agosto de 2023;

Benefício final 2 e 7: 02 de agosto de 2023;

Benefício final 3 e 8: 03 de agosto de 2023;

Benefício final 4 e 9: 04 de agosto de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de agosto de 2023.

Pagamento do INSS em Agosto

Para quem ganha um salário-mínimo

Benefício final 1: 25 de agosto de 2023;

Benefício final 2: 28 de agosto de 2023;

Benefício final 3: 29 de agosto de 2023;

Benefício final 4: 30 de agosto de 2023;

Benefício final 5: 31 de agosto de 2023;

Benefício final 6: 01 de setembro de 2023;

Benefício final 7: 04 de setembro de 2023;

Benefício final 8: 05 de setembro de 2023;

Benefício final 9: 06 de setembro de 2023;

Benefício final 0: 08 de setembro de 2023.

Para quem ganha mais do que um salário

Benefício final 1 e 6: 01 de setembro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 04 de setembro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de setembro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de setembro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 08 de setembro de 2023.

Pagamento do INSS em Setembro

Para quem ganha um salário

Benefício final 1: 25 de setembro de 2023;

Benefício final 2: 26 de setembro de 2023;

Benefício final 3: 27 de setembro de 2023;

Benefício final 4: 28 de setembro de 2023;

Benefício final 5: 29 de setembro de 2023;

Benefício final 6: 02 de outubro de 2023;

Benefício final 7: 03 de outubro de 2023;

Benefício final 8: 04 de outubro de 2023;

Benefício final 9: 05 de outubro de 2023;

Benefício final 0: 06 de outubro de 2023.

Para quem ganha acima de um salário-mínimo

Benefício final 1 e 6: 02 de outubro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 03 de outubro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 04 de outubro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 05 de outubro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 06 de outubro de 2023.

Pagamento do INSS Outubro

Para quem ganha até um salário

Benefício final 1: 25 de outubro de 2023;

Benefício final 2: 26 de outubro de 2023;

Benefício final 3: 27 de outubro de 2023;

Benefício final 4: 30 de outubro de 2023;

Benefício final 5: 31 de outubro de 2023;

Benefício final 6: 01 de novembro de 2023;

Benefício final 7: 03 de novembro de 2023;

Benefício final 8: 06 de novembro de 2023;

Benefício final 9: 07 de novembro de 2023;

Benefício final 0: 08 de novembro de 2023.

Para quem ganha acima do salário-mínimo

Benefício final 1 e 6: 01 de novembro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 03 de novembro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 06 de novembro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 07 de novembro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 08 de novembro de 2023.

Novembro

Para quem ganha um salário

Benefício final 1: 24 de novembro de 2023;

Benefício final 2: 27 de novembro de 2023;

Benefício final 3: 28 de novembro de 2023;

Benefício final 4: 29 de novembro de 2023;

Benefício final 5: 30 de novembro de 2023;

Benefício final 6: 01 de dezembro de 2023;

Benefício final 7: 04 de dezembro de 2023;

Benefício final 8: 05 de dezembro de 2023;

Benefício final 9: 06 de dezembro de 2023;

Benefício final 0: 07 de dezembro de 2023.

Para quem ganha mais do que um salário

Benefício final 1 e 6: 01 de dezembro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 04 de dezembro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de dezembro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de dezembro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de dezembro de 2023.

Pagamento do INSS em Dezembro

Para quem ganha um salário-mínimo

Benefício final 1: 21 de dezembro de 2023;

Benefício final 2: 22 de dezembro de 2023;

Benefício final 3: 26 de dezembro de 2023;

Benefício final 4: 27 de dezembro de 2023;

Benefício final 5: 28 de dezembro de 2023;

Benefício final 6: 02 de janeiro de 2024;

Benefício final 7: 03 de janeiro de 2024;

Benefício final 8: 04 de janeiro de 2024;

Benefício final 9: 05 de janeiro de 2024;

Benefício final 0: 08 de janeiro de 2024.

Para quem ganha acima do salário-mínimo