Parcelas de R$ 600 do Bolsa Família serão antecipadas em abril

Terminou na última semana o calendário de pagamentos do Bolsa Família que marcou o relançamento do programa. Agora, os segurados já estão ansiosos pelos próximos depósitos e já podem se preparar para uma boa notícia.

O calendário do Bolsa Família de abril já foi divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF). Neste mês, o cronograma foi antecipado. Normalmente, os depósitos seguem um modelo padrão estabelecido pelo Governo Federal, no qual as parcelas de R$ 600 são liberadas nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Durante este período, o Bolsa Família é pago gradativamente a cada beneficiário, seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Com a antecipação, as parcelas começam a ser liberadas no dia 14 de abril para o NIS final 1 até chegar ao NIS final 0 no dia 28 do mesmo mês.

O programa social concede a parcela fixa no valor de R$ 600, embora o beneficiário tenha a chance de elevar o valor da parcela. Famílias que possuem crianças de zero a seis anos em sua composição, têm direito a receber um bônus no valor de R$ 150.

Este bônus é limitado a até duas crianças por família. Desta forma, um mesmo beneficiário tem a oportunidade de receber parcelas que podem variar entre R$ 600, R$ 750 e R$ 900 pelo Bolsa Família.

GUIA DO BOLSA FAMÍLIA 2023

Calendário do Bolsa Família em abril

Como o pagamento será antecipado neste mês, veja as datas anunciadas pelo governo federal, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS):

NIS com final 1 recebem em 14 de Abril, sexta-feira

NIS com final 2 recebem em 17 de Abril, segunda-feira

NIS com final 3 recebem em 18 de Abril, terça-feira

NIS com final 4 recebem em 19 de Abril, quarta-feira

NIS com final 5 recebem em 20 de Abril, quinta-feira

NIS com final 6 recebem em 24 de Abril, segunda-feira

NIS com final 7 recebem em 25 de Abril, terça-feira

NIS com final 8 recebem em 26 de Abril, quarta-feira

NIS com final 9 recebem em 27 de Abril, quinta-feira

NIS com final 0 recebem em 28 de Abril, sexta-feira

A quem o Bolsa Família é direcionado?

O Bolsa Família é direcionado a toda família com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Isso significa que a renda somada de todos os integrantes da família dividida pelo número de pessoas deve ser menor que esse valor.

Considere o exemplo de uma mãe que cria sozinha três filhos pequenos. Trabalhando como diarista, ela ganha R$ 800 por mês. Como os filhos não trabalham, esse valor inferior a um salário mínimo é a única renda da família.

Dividindo R$ 800 (renda total) por quatro (número de pessoas na família), o resultado é R$ 200. Como R$ 200 é menor que R$ 218, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.

Quais são os critérios de inclusão no Bolsa Família?

As famílias devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e de educação. São elas:

- Realização do acompanhamento pré-natal;

- Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

- Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

- Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

- A família deve sempre manter atualizado o Cadastro Único (pelos menos, a cada 24 meses).

Datas de pagamento do Bolsa família até dezembro

Fique de olho no calendário do Bolsa Família, de acordo com a Caixa.

Maio - Calendário bolsa família 2023

NIS com final 1: 18 de Maio

NIS com final 2: 19 de Maio

NIS com final 3: 22 de Maio

NIS com final 4: 23 de Maio

NIS com final 5: 26 de Maio

NIS com final 6: 27 de Maio

NIS com final 7: 28 de Maio

NIS com final 8: 29 de Maio

NIS com final 9: 30 de Maio

NIS com final 0: 31 de Maio

Junho - Calendário bolsa família 2023

NIS com final 1: 19 de Junho

NIS com final 2: 20 de Junho

NIS com final 3: 21 de Junho

NIS com final 4: 22 de Junho

NIS com final 5: 23 de Junho

NIS com final 6: 26 de Junho

NIS com final 7: 27 de Junho

NIS com final 8: 28 de Junho

NIS com final 9: 29 de Junho

NIS com final 0: 30 de Junho

Julho - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Julho

NIS com final 2: 19 de Julho

NIS com final 3: 20 de Julho

NIS com final 4: 21 de Julho

NIS com final 5: 24 de Julho

NIS com final 6: 25 de Julho

NIS com final 7: 26 de Julho

NIS com final 8: 27 de Julho

NIS com final 9: 28 de Julho

NIS com final 0: 31 de Julho

Agosto - Calendário bolsa família 2023

NIS com final 1: 18 de Agosto

NIS com final 2: 21 de Agosto

NIS com final 3: 22 de Agosto

NIS com final 4: 23 de Agosto

NIS com final 5: 24 de Agosto

NIS com final 6: 25 de Agosto

NIS com final 7: 28 de Agosto

NIS com final 8: 29 de Agosto

NIS com final 9: 30 de Agosto

NIS com final 0: 31 de Agosto

Setembro - Calendário bolsa família 2023

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro - Calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro - Calendário bolsa família 2023

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro - calendário Bolsa Família 2022

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro