Pix Cobrança: nova ferramenta é parecida com boleto; veja como vai funcionar

O Banco Central (BC), que gerencia o Pix, anunciou uma nova funcionalidade desse sistema de pagamentos instantâneos. Trata-se do Pix Cobrança, o qual funcionará de maneira semelhante ao boleto bancário. O BC também divulgou novas regras do sistema.

Como vai funcionar o Pix Cobrança?

Ao usar a funcionalidade do Pix Cobrança, vendedores poderão emitir um QR Code para realizar pagamentos imediatos ou incluir vencimento em data futura. A partir da cobrança futura, pode-se inserir além do valor, informações como juros, multa e descontos. Sendo assim, a operação é semelhante ao boleto.

Conforme comunicado divulgado pelo BC, Janaína Attie, do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro explicou as vantagens do Pix Cobrança: “Ele pode ser utilizado para pagamentos que atualmente podem ser feitos por boletos ou convênios de arrecadação, aumentando a competição e proporcionando uma alternativa barata e com liquidação imediata”.

Nota-se ainda, que as instituições bancárias que oferecem o Pix podem escolher entre ofertar ou não essa ferramenta.

Uso do Pix para fins comerciais

Além da novidade do Pix cobrança, o BC também atualizou regras do sistema. Em relação ao uso do Pix por pessoa física, os processos de pagamentos são gratuitos. Bem como para empresários individuais e MEIs. No entanto, em caso de usar o Pix para fins comerciais, poderá haver cobrança em recebimentos. Veja as situações que podem ser tarifadas:

Recebimento da transferência por QR Code Dinâmico;

Recebimento de mais de trinta transações com Pix no mês, por conta.

API Pix

Ademais, outro anúncio é em relação a uma interface de programação de aplicações (API) para o Pix. Nota-se que as instituições que quiserem fornecer o serviço de integração devem adotar o API Pix, padronizado pelo BC.

Dessa forma, o empreendedor que quiser mudar de banco terá maior facilidade. Essa API tem funções de criação e gestão de cobranças, verificação de liquidação, conciliação e suporte a processos de devolução.

