PIX em processamento Banco do Brasil: o que é e como resolver?

Algumas causas do problema podem ser solucionadas com medidas simples, saiba o que fazer

No dia 16 de novembro, o PIX completou dois anos de operação no Brasil e, embora tenha evoluído desde a sua criação, esse meio de pagamento instantâneo pode passar por problemas de instabilidade, assim como ocorre com qualquer outro meio que depende da tecnologia para funcionar. A mensagem “PIX em processamento”, por exemplo, é uma falha que pode causar dúvidas e gerar preocupação. Veja o que significa e como resolver o problema.

O que quer dizer a mensagem “PIX em processamento”?

De maneira geral, todo meio de pagamento usado para fazer transferências de valores pode sofrer com instabilidades do sistema. Muitas vezes, por causa de algum erro no próprio sistema do banco pode surgir a mensagem “PIX em processamento”, mas isso também pode acontecer quando o sinal da internet não é bom, por exemplo.

A mensagem de “PIX em processamento” pode causar preocupação, especialmente quando a transferência precisa ser processada de forma rápida – é o caso de pagamentos de compras feitas pela internet. Isso porque esse aviso significa que o pagamento ainda não foi finalizado.

O aviso “PIX em processamento” no app ou site do Banco do Brasil ou de outros bancos pode ser causado pelos seguintes fatores:

- A chave PIX contém erro;

- Não há conexão de internet ou ela está oscilando;

- Problemas com o celular ou computador que está sendo usado para fazer o pagamento;

- Instabilidade no sistema do Banco do Brasil ou outro usado pelo cliente;

- Instabilidade no sistema do Banco Central.

O que fazer para resolver o problema?

Se o problema de “PIX em processamento” for instabilidade no sistema do banco ou do Banco Central, é provável que todos os usuários estejam enfrentando a mesma situação. Nesse caso, não há o que quer feito – é preciso aguardar o retorno do sistema. Para obter mais informações sobre o problema, o cliente do Banco do Brasil pode entrar em contato com o atendimento da instituição pelo telefone 0800 729 7722.

Todos os bancos oferecem um telefone de atendimento ao cliente e quem quiser saber o que está acontecendo pode, ainda, entrar em contato por meio do chat online, normalmente disponível no site da instituição.

Caso a falha que gerou a mensagem “PIX em processamento” não seja no sistema do banco ou no sistema do BC, é possível tentar resolver mediante algumas medidas:

- Certifique-se de que a chave PIX digitada está correta – pode ser que algum dado seja divergente;

- Verifique a conexão com a internet – se estiver oscilando, a transação pode não ser completada;

- Feche e abra novamente o aplicativo do banco – os apps também podem apresentar falhas durante a operação;

- Reinicie o celular ou computador que está usando para fazer o PIX – pode ser um problema do aparelho, como sobrecarga.

O Banco Central recomenda que o usuário aguarde pelo menos uma hora caso se depare com a mensagem “PIX em processamento”. Se mesmo assim a transferência não for concluída, a dica é entrar em contato com a instituição financeira para obter mais informações. Isso porque pode ser que o sistema de segurança tenha identificado alguma movimentação suspeita na conta do cliente. A depender do caso, se o sistema encontrar problemas na hora da transferência, o valor pode ser estornado de forma automática.

Como fazer a transação corretamente e evitar a mensagem “PIX em processamento”

O PIX é uma forma de pagamento e transferência de valores considerada segura e, por isso, podem usar sem medo. Mas quem ainda não conhece o sistema, tem receio de começar a usar ou já tentou e acabou errando pode se certificar de como fazer uma transação corretamente. Isso evita que o dinheiro vá para outra pessoa ou empresa e pode evitar também o aviso “PIX em processamento”.

- Abra o app do banco e veja se há uma boa conexão de internet no local;

- Com o aplicativo aberto, escolha a opção “PIX” e siga as instruções, inserindo os dados solicitados pela instituição bancária e o valor da transferência;

- Confira se as informações estão corretas e depois verifique se os dados de quem vai receber conferem com o que foi informado pela pessoa ou empresa;

- Finalize por meio da utilização da senha pessoal.

Apesar de ser uma operação fácil, infelizmente pode acontecer de o pagamento ir para a pessoa errada. Nesse caso, a medida que pode ser tomada é tentar entrar em contato com quem recebeu para tentar reaver o valor enviado por engano. Outra opção é pedir ajuda do banco para resolver a situação. Importante ressaltar que o PIX não pode ser cancelado depois que for concluído.

Novas regras do PIX

Vale lembrar que recentemente o Banco Central anunciou mudanças no sistema do PIX. Agora, as instituições financeiras não podem mais impor limite por transação, apenas por tempo. Isso significa que, se o valor máximo permitido é de 3 mil reais por dia, por exemplo, a operação pode ser feita em quantas transações o usuário preferir.

Além disso, a customização do horário noturno passou a ser facultativa. Ou seja, usuários podem escolher se a redução dos limites para transações feitas à noite será no horário entre as 20h e as 6h ou entre as 22h e as 6h. O limite é de R$ 1 mil para transferências noturnas, mas o aumento pode ser solicitado junto ao banco.

A última mudança é em relação às modalidades PIX Saque e PIX Troco. Com as novas regras, o limite para essas operações aumentou de R$ 500 para R$ 3 mil, durante o dia, e de R$ 100 para R$ 1 mil à noite.