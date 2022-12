Alterações no limite, no PIX Saque e PIX Troco e nos horários noturnos passam a valer em janeiro

Veja quais são as 3 novas regras do PIX, de acordo com o Banco Central

Apesar de ter sido lançado oficialmente em novembro de 2020, o PIX, criado pelo Banco Central do Brasil, começou a ser desenvolvido em 2018, ainda durante o governo de Michel Temer. De lá para cá, o meio de pagamento que chegou para substituir o TD e o DOC, modalidades de transferências tradicionalmente utilizada pelos bancos brasileiros. NO dia 1° de dezembro, foram anunciadas novas regras do PIX pelo Banco Central. Saiba o que vai mudar a partir de 2023.

As novas regras do PIX foram anunciadas pelo Banco Central e o objetivo, segundo a instituição, o objetivo é deixar a modalidade ainda mais simples e aprimorar a experiência do usuário, sem deixar de lado a segurança das transações. Além disso, o BC tem como meta viabilizar a transferência de salários, aposentadorias e pensões por meio do sistema.

As novas regras do PIX anunciadas pelo Banco Central já têm data para começar a valer: 2 de janeiro de 2023. No entanto, de acordo com informações da Agência Brasil, “ajustes relacionados à gestão dos limites para os clientes por meio do aplicativo ou canal digital da instituição valem a partir de 3 de julho de 2023”. O critério dos limites será definido pelos próprios bancos.

Atualmente, o PIX é o principal meio de transferência de dinheiro usado no Brasil e é livre de taxas. Outra vantagem é que o valor é creditado na conta de quem está recebendo a transferência na hora.

O que muda com as novas regras do PIX?

Segundo o anúncio feito pelo Banco Central, as novas regras do PIX trazem algumas mudanças no que ocorre atualmente. Veja o que muda em 2023:

Sem limite – Com as novas regras, os bancos não terão mais que impor limite por transação, apenas por tempo. Ou seja: o limite diário pode ser usado em uma única movimentação. As regras para alteração de limite a pedido dos clientes serão mantidas, mas se se a solicitação for por um aumento, os bancos vão analisar o pedido e isso pode levar até 48 horas. Para redução, a aprovação é imediata. Pessoas jurídicas terão limite definido pela instituição bancária.

Horário – O Banco Central informou que passa a ser facultativa a customização do horário noturno. Isso significa que os usuários poderão escolher se a redução dos limites para transações feitas à noite será entre as 20h e as 6h, conforme ocorre atualmente, ou se será entre as 22h e as 6h. Desde agosto de 2021, o limite para transferências noturnas é de R$ 1 mil, para tentar evitar a ação de criminosos. Agora, se quiser alterar o limite noturno, o cliente deve solicitar ao banco.

PIX Saque e PIX Troco – Com as novas regras do PIX anunciadas pelo Banco Central, o limite para as operações conhecidas como PIX Saque e PIX Troco vai aumentar de R$ 500 para R$ 3 mil, durante o dia, e de R$ 100 para R$ 1 mil à noite. De acordo com a nota oficial da instituição, a ideia é que os usuários tenham acesso a serviços “com condições similares às do saque tradicional”.

Dá para cancelar transações feita via PIX?

Como a operação do PIX acontece em tempo real, não é possível cancelar um PIX depois que a transação foi efetuada. Mas, se você enviou um PIX para a pessoa errada ou com valor diferente do pretendido, pode tentar entrar em contato com a pessoa para solicitar o reembolso. Quem recebe pode fazer a devolução pelo próprio aplicativo do banco, essa é uma das funcionalidades do sistema criado pelo BC.

A dica para evitar esse tipo de situação é conferir os dados de quem vai receber o dinheiro, o que pode ser feito logo após a inclusão da chave PIX no app. Antes de concluir a transferência, portanto, é possível saber se os dados do recebedor estão corretos.

Como evitar o golpe do PIX?

O “golpe do PIX” virou uma modalidade bastante utilizada por bandidos que querem roubar dinheiro dos usuários do PIX. O golpe funciona assim: por SMS, a pessoa recebe um link falso para acessar boletos com desconto e, assim, fazer a transferência para pessoas mal-intencionadas. Especialistas em segurança recomendam que as operações sejam feitas dentro do aplicativo do banco e que os dados do destinatário do dinheiro sejam conferidos com atenção.

Além disso, é importante não clicar em links enviados por SMS ou até memo por e-mail ou WhatsApp. No caso do aplicativo de mensagens, há ainda outra modalidade usada pelos criminosos: eles se passam por um usuário e pede dinheiro a amigos e familiares. Nesse caso, a dica é confirmar com a pessoa se foi ela que fez o pedido antes de fazer qualquer transferência de valor.

