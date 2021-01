Pix irá integrar movimentações em contas salário, segundo BC

Nesta quinta-feira (28), o diretor de Organização do Sistema Financeiro, João Manoel Pinho de Mello, do Banco Central (BC) anunciou que o Pix poderá ser usado em contas salário. Entretanto, não houve detalhes sobre o período em que a nova função será implementada. A expectativa é que a funcionalidade alcance mais pessoas.

O diretor também anunciou três novidades para 2021: o uso do Pix para saques em estabelecimentos comerciais, o pagamento por aproximação pelo Pix e o iniciador de pagamentos no sistema.

Novas funcionalidades

Segundo o diretor, além do Pix permitir movimentar as contas salário, os aplicativos das instituições que participam poderão se integrar à lista de contatos dos usuários. “Isto visa a aperfeiçoar a experiência do usuário ao facilitar a identificação, entre seus contatos, de quem possui chave Pix registrada”, disse.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Outra novidade que deve ser implementada ao longo de 2021 é a criação de um mecanismo que permite que a próprio banco ou fintech possa devolver recursos recebidos se tiver uma “fundada suspeita de fraude” ou falha operacional.

“Enfatizo que este mecanismo de devolução é mais uma inovação que será agregada às regras Pix e proverá uma proteção adicional para os usuários; além disso permitirá uma maior eficiência no processo de devolução de recursos indevidamente creditados”, afirmou Mello.

Adesão ao Pix

O diretor do BC também fez um balanço do PIX. Segundo ele, desde o lançamento do sistema, em novembro, a quantidade de operações por meio da ferramenta ultrapassou o volume somado de transferências eletrônicas diretas (TED) e de documentos de ordem de crédito (DOC). Segundo ele, isso atesta o sucesso da ferramenta.

São 40 instituições estão em processo de adesão, que já conta com 737 participantes. Mello destacou também que o número de Pix já superou a quantidade de TEDs e DOCs somados.

O que é o Pix?

O Pix é um sistema e funcionalidade disponível em aplicativos de bancos e fintechs onde a pessoa já tem conta. Após cadastrar, ele torna as transferências mais ágeis que o DOC/TED, e pode ser feito sete dias por semana, 24 horas por dia. Além disso, também promete realizar as operações em apenas 10 segundos. Contudo, os demais modos de pagamento continuam valendo. Dessa forma, o pagamento instantâneo é mais uma modalidade. Entre os objetivos do Pix, de acordo com o Banco Central, está a intenção de aumentar a competitividade do mercado, baixar o custo para os clientes, incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo e promover a inclusão financeira.

Como se cadastrar para movimentar contas salário no Pix?

Aderir ao Pix é muito simples, bastando criar uma chave. Para isso, é possível usar os canais de atendimento do banco ou instituição financeira em que você tem conta. Nesse sentido, para efetuar as transações e movimentar contas salário com o Pix, é preciso cadastrar uma chave de endereçamento. As chaves podem ser:

CPF e/ou CNPJ;

E-mail;

Número de telefone celular;

Chave aleatória, entre números e letras, com 32 dígitos.

Leia também:

Simples Nacional: veja como aderir sua empresa

QR Code dinâmico x estático: qual usar na transação do PIX?