Americanos ganham prêmio Nobel de Economia 2020 pela teoria do leilão

Os americanos Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson ganharam o Prêmio Nobel de Economia 2020 nesta segunda-feira (12) por “melhorias na teoria do leilão e invenções de novos formatos de leilão”.

“Suas descobertas beneficiaram vendedores, compradores e contribuintes em todo o mundo”, disse o Comitê do Nobel. Eles acrescentaram que os formatos de leilão que os vencedores desenvolveram foram usados ​​para vender frequências de rádio, cotas de pesca e slots de aeroportos.

O anúncio dos vencedores foi feito em Estocolmo por Goran Hansson, secretário-geral da Real Academia Sueca de Ciências.

Tecnicamente conhecido como Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, a premiação iniciou em 1969.

Assim, termina uma semana de prêmios Nobel em um momento em que grande parte do mundo está passando pela pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial por causa do impacto da pandemia do coronavírus.

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

O comitê disse que o trabalho de Wilson mostrou “porque licitantes racionais tendem a fazer lances abaixo de sua melhor estimativa do valor comum”. Isto é, “o valor que é incerto de antemão, mas, no final, é o mesmo para todos”.

“(Os licitantes) estão preocupados com a maldição do vencedor – isto é, com pagar muito e perder”, disse o comitê.

Milgrom desenvolveu uma teoria mais geral de leilões que leva em consideração o que se conhece como o “valor privado” do que está sendo vendido, que pode variar muito de licitante para licitante.

Falando a repórteres em Estocolmo por telefone depois de saber de sua vitória, Wilson teve dificuldade em pensar em um leilão do qual ele mesmo havia participado. Mas então acrescentou: “Minha esposa me disse que compramos botas de esqui no eBay. Acho que foi um leilão”.

O prestigioso prêmio vem com um valor em dinheiro de 10 milhões de coroas suecas (US$ 1,1 milhão) e uma medalha de ouro.