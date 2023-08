Previsão Selic próxima reunião Copom de agosto 2023

O Banco Central dá início nesta terça-feira, 1 de agosto, a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) que define a selic. A expectativa é que a taxa, atualmente em 13,75% ao ano, tenha seu primeiro corte após três anos.

Qual a previsão da Selic?

Com a queda da inflação nos últimos meses, somada a crítica do governo, a previsão é de queda na Selic de 0,25%, passando para 13,5% ao ano. A estimativa faz parte do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, que mira na taxa básica de 12% até o fim do ano.

Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o atual nível da taxa Selic atrapalha os investimentos e que não existe nenhuma justificativa para que a Selic esteja neste momento nesse patamar.

Embora a taxa básica tenha parado de subir em agosto do ano passado, está no nível mais alto desde o início de 2017 e os efeitos de um aperto monetário são sentidos na desaceleração da economia.

O anúncio do Copom sobre a taxa selic será no fim da tarde de quarta-feira, 2 de agosto.

O que é a reunião do Copom?

O Comitê de Política Monetária, o Copom foi instituído em 20 de junho de 1996 para estabelecer as diretrizes da política monetária e de definir a taxa de juros do Brasil.

No primeiro dia da reunião, sempre na terça-feira, são realizadas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas da economia brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. No segundo dia, os membros do Copom, formado pela diretoria do BC, analisam as possibilidades e definem a alíquota da selic.

Até o fim do ano, há outras 4 reuniões marcadas para decidir os rumos da economia brasileira.

19 e 20 de setembro

31 de outubro

1º de novembro

12 e 13 de dezembro

O que é a taxa selic?

​A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

