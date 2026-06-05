Além do desconto imediato na compra, trocar uma geladeira antiga pode gerar economia ao longo dos anos.

Programa da Brastemp e Consul oferece retirada gratuita de geladeiras velhas e dão desconto na compra de novas

Programa da Brastemp e Consul oferece retirada gratuita de geladeiras velhas e dão desconto na compra de novas

Quem tem uma geladeira antiga ocupando espaço em casa pode transformá-la em desconto na compra de um equipamento novo. Em 2026, consumidores de todo o Brasil podem participar do programa Troca Certa, iniciativa da Whirlpool – fabricante das marcas Brastemp e Consul -, que prevê a retirada do eletrodoméstico usado diretamente na residência e concede abatimento na aquisição de modelos selecionados.

Como funciona o programa de troca de geladeiras?

A iniciativa faz parte de uma estratégia de logística reversa da Whirlpool, dona das duas fabricantes, que busca aumentar a reciclagem de eletrodomésticos no Brasil e evitar o descarte irregular de materiais potencialmente poluentes.

Uma das principais dúvidas dos consumidores é se o equipamento precisa estar funcionando para participar da campanha. Segundo as regras do programa, a resposta é não. Geladeiras antigas, com defeitos ou fora de uso podem ser entregues durante a compra de um novo aparelho participante da promoção.

Outro detalhe é que não existe a obrigação de trocar uma Brastemp por outra Brastemp ou uma Consul por outra Consul. Equipamentos de diferentes fabricantes podem ser utilizados na negociação, desde que atendam aos critérios definidos pela campanha.

Como funciona a retirada das geladeiras usadas

O processo da troca de geladeira começa nos canais oficiais das marcas. Ao escolher um produto identificado com o selo Troca Certa, o consumidor informa os dados do equipamento antigo e agenda a coleta.

Após a confirmação da compra, uma equipe especializada realiza a retirada da geladeira usada no endereço informado, sem que o consumidor precise contratar transporte ou levar o aparelho até um ponto de coleta.

De acordo com a Whirlpool, o serviço já alcança mais de 5.500 municípios brasileiros, permitindo que moradores de praticamente todo o país tenham acesso ao benefício.

Após o recolhimento, os equipamentos seguem para centros especializados de desmontagem e reciclagem. Peças metálicas, componentes plásticos, vidros e outros materiais são separados para reaproveitamento industrial. Já substâncias presentes nos sistemas de refrigeração recebem tratamento adequado para evitar impactos ambientais.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com empresas do setor de reciclagem e organizações ligadas à economia circular, modelo que busca reduzir o desperdício e aumentar o reaproveitamento de materiais.

Como descartar uma geladeira antiga na Brastemp e Consul

Além do programa de descontos na compra de novos eletrodomésticos, Brastemp e Consul também mantêm iniciativas voltadas ao descarte ambientalmente adequado de equipamentos usados.

No caso da Brastemp, consumidores podem utilizar o programa “Por Outro Mundo“, que aceita o descarte de eletrodomésticos da própria marca e também de outras fabricantes. O processo começa com o acesso à plataforma da iniciativa, onde o usuário pode localizar um Ponto de Entrega Voluntária para aparelhos com até 30 quilos ou verificar as opções de coleta disponíveis em sua região.

Após gerar a etiqueta de identificação, o consumidor deve preparar o equipamento conforme as orientações da empresa e encaminhá-lo ao ponto de coleta escolhido. Em algumas localidades, também é possível solicitar a retirada do produto no próprio endereço, realizada por uma equipe parceira da fabricante.

Já na Consul, a participação ocorre por meio do programa Troca Certa. O consumidor deve procurar produtos identificados com o selo da campanha durante a compra. Ao selecionar a opção correspondente na página do produto, o desconto é aplicado automaticamente nos modelos participantes.

Em seguida, é necessário informar os dados do eletrodoméstico que será descartado. Para receber o benefício, o equipamento antigo deve pertencer à mesma categoria do produto adquirido, como geladeira por geladeira ou máquina de lavar por máquina de lavar.

Após a conclusão da compra, a empresa responsável pela logística entra em contato com o cliente, geralmente em até 48 horas úteis, para confirmar as informações e agendar a coleta do aparelho usado.

Segundo as fabricantes, os equipamentos recolhidos são encaminhados para processos de desmontagem, reciclagem e destinação ambientalmente adequada dos materiais, contribuindo para a redução do descarte irregular de resíduos eletroeletrônicos.

Troca pode reduzir a conta de energia

Além do desconto imediato na compra, trocar uma geladeira antiga pode gerar economia ao longo dos anos. Isso porque, modelos fabricados há mais de dez anos costumam consumir significativamente mais energia do que os equipamentos atuais com selo de eficiência energética. Dependendo do perfil de uso da família, a redução no consumo elétrico pode representar uma economia relevante na conta de luz ao longo do tempo.

Para quem já planejava substituir o eletrodoméstico, a combinação entre desconto, retirada gratuita e descarte correto transforma a troca em uma oportunidade de economizar e contribuir para a destinação adequada de resíduos.