Próxima reunião do Copom será em maio; veja o calendário

Em maio, será realizada a próxima reunião do Copom ( Comitê de Política Monetária) do ano e assim definir a taxa básica de juros da economia brasileira – a Selic -, que impacta diretamente no bolso do consumidor. Além disso, será divulgado o relatório da inflação e estabelecidas diretrizes de política monetária do Brasil.

Quando será a próxima reunião do Copom?

A próxima reunião do Copom está prevista para os dias 3 e 4 de maio de 2022. O último encontro foi em março e elevou a selic a 11,75%.

No primeiro dia do encontro, na terça-feira, serão realizadas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas da economia brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. No segundo dia, os membros do Copom, formado pela diretoria do BC, analisam as possibilidades e definem a alíquota da selic.

Calendário de reuniões do Copom para 2022

1 e 2 de fevereiro

15 e 16 de março

3 e 4 de maio

14 e 15 de junho

2 e 3 de agosto

20 e 21 de setembro

25 e 26 de outubro

6 e 7 de dezembro

Previsão Selic Copom

A previsão para a próxima reunião do Copom em maio é de que a da taxa selic chegue a 12,75%, ou seja, deve elevar a taxa básica de juros em mais 1 ponto percentual.

No último encontro, o impacto na Selic foi ligado as consequências da guerra na Ucrânia.

O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) é o sistema do Banco Central do Brasil para a realização de operações de mercado aberto na execução da política monetária . A taxa SELIC é a taxa overnight do Banco.

Leia também