Quando cai o pagamento do seguro-desemprego? Saiba mais

O seguro-desemprego é um dos direitos trabalhistas mais importantes conquistados no Brasil. Ele que concede uma espécie de salário ao trabalhador recém-demitido por um período de tempo para que ele possa se manter até encontrar uma nova ocupação. São pagas de três a cinco parcelas, de acordo com o tempo trabalhado.

Que horas cai o seguro desemprego?

Caso o pedido pelo seguro seja aprovado, as parcelas começarão a ser pagas 30 dias após feita a solicitação do seguro. No entanto, os depósitos são feitos apenas em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados.

Na data prevista não há um horário exato para que o dinheiro do seguro-desemprego caia na conta, mas o pagamento geralmente é feito durante o horário de expediente bancário, que é das 10h às 16h, no horário oficial de Brasília. Entretanto, atrasos podem acontecer e o pagamento ser realizado somente no dia seguinte.

Se, após completados os 30 dias depois de feita a solicitação, a data em que deve ser feito o pagamento cair em um feriado ou em um final de semana, o pagamento será feito no primeiro dia útil seguinte.

Como saber se tenho direito ao seguro-desemprego?

Podem receber o o seguro-desemprego 2023 os trabalhadores demitidos sem justa causa. Confira as categorias profissionais na lista abaixo:

empregado por carteira assinada, por dispensa sem justa causa;

empregado doméstico, por dispensa sem justa causa;

trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso durante participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador;

pescador profissional durante o período do defeso (época em que os pescadores não podem exercer sua profissão devido ao período de reprodução);

trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo.

Outra informação importante é que o tempo em que você trabalhou na empresa ou quantas vezes solicitou o seguro vai determinar o número de parcelas e o valor do seguro-desemprego que você vai receber.

Como descobrir de quanto será meu seguro-desemprego?

Para saber qual será o valor da sua parcela mensal de seguro-desemprego em 2023 é preciso fazer alguns cálculos, veja abaixo:

Salário de até R$ 1.968,36 - Multiplica o salário-médio por 0,8 Salário de R$ 1.968,37 até R$ 3.280,93 - Pegue o valor do seu salário e subtraia-o por R$ R$ 1.968,36. Pegue agora o valor que sobra e multiplique por 0,5 + R$ 1.574,69 (nessa ordem) Salário a partir de R$ 3.280,93 - Seu seguro-desemprego será de R$ 2.230,97, esse é o valor do teto do benefício.

Quais requisitos devo cumprir para ter direito?

Trabalhadores com carteira assinada que foram dispensados do serviço precisam preencher alguns requisitos para ter acesso ao seguro-desemprego:

Ter sido dispensado sem justa causa;

Não estar desempregado quando for entrar com o requerimento do benefício;

Ter recebido salário nas seguintes regras:

- pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à data da demissão, no caso dessa ser a primeira solicitação de seguro feita por esse trabalhador;

- pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses anteriores à data de dispensa, quando essa é a segunda solicitação;

- durante os 6 meses anteriores à data da demissão, quando vai solicitar o benefício pela 3º vez ou mais;

Não estar recebendo nenhum Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Previdência Social, com exceção da pensão por morte ou auxílio-acidente;

No caso de empregados rurais, ter 15 meses de trabalho com carteira assinada durante os últimos 2 anos;

Não ser sócio ou membro com participação nos lucros da empresa.

