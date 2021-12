Quando vou receber o Auxílio Brasil de dezembro? Datas são divulgadas

O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para o mês de dezembro já foi liberado pela Caixa Econômica Federal. Como de costume, o dinheiro será depositado primeiro para as pessoas que estavam inscritas no programa Bolsa Família. Neste mês o dinheiro começa a ser liberado no dia 10, então, se você quer saber quando vou receber o auxílio Brasil de dezembro, veja as datas atualizadas a seguir.

Quando vou receber o auxílio Brasil de dezembro?

Em dezembro o pagamento do Auxílio Brasil foi antecipado, por isso, o dinheiro começará a ser depositado no dia 10. Como de costume, os primeiros a receber o benefício são os inscritos no Bolsa Família, assim, a orientação é seguir o calendário regular do antigo programa.

Esse público foi incluído no Auxílio Brasil de forma automática, por isso, devem acompanhar o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) para saber quando vou receber o Auxílio Brasil. Para auxiliar os leitores, listamos a seguir todas as datas em que acontecerão os depósitos nas contas poupança digitais para quem recebe o Bolsa Família. Confira:

NIS final 1: o depósito será no dia 10 de dezembro

NIS final 2: o depósito será no dia 13 de dezembro

NIS final 3: o depósito será no dia 14 de dezembro

NIS final 4: o depósito será no dia 15 de dezembro

NIS final 5: o depósito será no dia 16 de dezembro

NIS final 6: o depósito será no dia 17 de dezembro

NIS final 7: o depósito será no dia 20

NIS final 8: o depósito será no dia 21

NIS final 9: o depósito será no dia 22

NIS final 0: o depósito será no dia 23

Calendário de dezembro para novos inscritos no programa

Com o anúncio do governo de que a partir deste mês haverá a ampliação do programa para novos beneficiários, também surgiu a dúvida sobre quando esse público vai receber o Auxílio Brasil de dezembro.

No entanto, ressaltamos que ainda não foi estabelecido um calendário de pagamento específico para esse público, visto que a inclusão de novos beneficiários está condicionada à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC dos precatórios).

A proposta foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e deve ser levada ao plenário para votação nesta quarta-feira, dia 1º.

Como saber se vou receber o Auxílio Brasil em dezembro?

Os cidadãos que querem saber se vão receber o Auxílio Brasil de dezembro, acompanhe a liberação do dinheiro e o depósito em conta por meio da internet. Para isso, basta fazer o cadastro no aplicativo Auxílio Brasil que está disponível para celulares e informar o CPF.

Aqueles que recebiam o Bolsa Família podem utilizar a mesma senha que foi cadastrada no antigo aplicativo do programa. A plataforma também disponibilizará informações sobre as datas de pagamento e o valor do benefício.

Outra opção para se manter informado sobre o pagamento do Auxílio Brasil em dezembro é através do aplicativo Caixa Tem. Além de acompanhar o depósito feito na conta poupança digital, o beneficiário também pode utilizar esse aplicativo para fazer pagamentos, compras presenciais ou virtuais, transferências e outras movimentações financeiras.

