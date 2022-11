No mês de outubro, o Governo Federal adiantou o pagamento do benefício.

Bolsonaro vai dar a antecipação do Auxílio Brasil em novembro?

Bolsonaro vai dar a antecipação do Auxílio Brasil em novembro?

Com o fim das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não mexeu no calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, que adiantou os depósitos em outubro. Com isso, os beneficiários devem receber entre os dias 17 e 30 de novembro, conforme cronograma inicial divulgado pelo Governo Federal e pela Caixa Econômica Federal.

Mas afinal, como será o pagamento sem a antecipação do Auxílio Brasil em novembro?

Calendário do Auxílio Brasil em novembro

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o Auxílio Brasil é depositado nos últimos 10 dias úteis de cada mês e em novembro cai de 17 a 30, seguindo o último número do NIS de cada beneficiário.

Final NIS 1 - 17 de novembro (quinta-feira);

Final NIS 2 - 18 de novembro (sexta-feira);

Final NIS 3 - 21 de novembro (segunda-feira);

Final NIS 4 - 22 de novembro (terça-feira);

Final NIS 5 - 23 de novembro (quarta-feira);

Final NIS 6 - 24 de novembro (quinta-feira);

Final NIS 7 - 25 de novembro (sexta-feira);

Final NIS 8 - 28 de novembro (segunda-feira);

Final NIS 9 - 29 de novembro (terça-feira);

Final NIS 0 - 30 de novembro (quarta-feira).

Tem hora para o Auxílio ser depositado?

Não há um horário fixo para que o auxílio caia na conta. Cada beneficiário pode, inclusive, receber seu benefício em um momento diferente do dia. A Caixa não comunica, em suas plataformas oficiais, a hora em que o dinheiro é depositado.

Veja também: Quando cai na conta o empréstimo do Auxílio Brasil

Como consultar o Auxílio Brasil?

O beneficiário pode checar sua situação do Auxílio Brasil e consultar o dia de pagamento do benefício indo a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Dessa maneira, é necessário que o responsável familiar (RF) compareça ao local com seus documentos pessoais.

Os beneficiários podem consultar sua situação pelo telefone também pelos números da Caixa Econômica 111 ou do Ministério da Cidadania 121. Ao telefonar, o atendente vai pedir o número dos documentos do cidadão para identificação.

Outra maneira de checar o Auxílio Brasil é pelo aplicativo Caixa Tem. Para isso, o beneficiário deve baixar a plataforma, disponível para IOS e Android. Ao fazer o download, o cidadão deve acessar sua conta com seus dados e senha. Feito isso, a situação de seu auxílio estará descrita no aplicativo.

Ainda é possível fazer a checagem da mesma forma pelo aplicativo “Auxílio Brasil GovBR”. Após baixar a plataforma, o beneficiário deve selecionar a opção “Quero entrar com a minha senha do App CAIXA Tem”, colocar seu CPF e sua senha. Feito isso, a situação do Auxílio estará descrita.

O auxílio de 600 vai até quando?

O Auxílio Brasil no valor de R$ 600,00 só está garantido até dezembro de 2022. A partir de 2023, a previsão, pela lei, é que o programa volte a pagar R$ 405,00 mensalmente.

Durante a campanha eleitoral, ambos candidatos à presidência, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prometeram não reduzir o valor no próximo ano.

No entanto, manter o benefício em R$ 600,00 será um desafio para a nova gestão, já que segundo a Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, essa quantia não cabe no teto de gastos de 2023.

Em agosto desse ano, Bolsonaro (PL), inclusive, já havia encaminhado ao Congresso um orçamento que mantinha o valor do auxílio em R$ 405,00 para o próximo ano.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Para receber o benefício, as famílias em situação de vulnerabilidade precisam se enquadrar em um dos seguintes requisitos:

Famílias em situação de extrema pobreza: famílias cuja renda mensal não ultrapasse R$ 105,00;

Famílias em situação de pobreza: famílias com renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210,00;

Famílias em regra de emancipação: famílias que participam do programa, mas já saíram da linha da pobreza. Desde que a renda familiar mensal não ultrapasse R$ 500,00, esses membros recebem o auxílio por mais dois anos.

Caso os membros familiares estejam em um desses casos, é preciso fazer inscrição no CadÚnico, plataforma do governo de acesso para programas sociais. Caso a família se enquadre nos requisitos para receber o Auxílio Brasil, ela será selecionada, de forma automática, pelo Ministério da Cidadania.