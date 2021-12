Os beneficiários poderão contar com uma quantia maior no próximo mês - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A partir de janeiro o governo pretende ampliar o número de beneficiários do programa Auxílio Brasil, além de garantir uma boa quantia para ajudar as famílias de baixa renda. Por conta disso, muitos beneficiários querem saber quanto vai ser o Auxílio Brasil em janeiro de 2022. Então, veja o que será pago e como consultar o valor do seu benefício.

Qual será o valor do Auxílio Brasil em janeiro de 2022?

Os cidadãos que aguardam pelo pagamento e querem saber quanto vai ser o Auxilio Brasil em janeiro de 2022 devem saber que está confirmada a liberação da quantia média de R$ 415, segundo o Ministério da Economia.

A continuidade do pagamento nesse valor está garantido devido à PEC dos Precatórios que alterou as regras para pagamento das dívidas do governo reconhecidas pela Justiça.

Com isso, o governo conseguiu uma margem extra total de R$ 131 bilhões nas suas contas, dos quais R$ 110 bilhões ficarão com o Executivo e R$ 54,39 bilhões serão utilizados no Auxílio Brasil.

Para alcançar a quantia média de R$ 415, o governo vai levar em consideração a soma de todos os benefícios que a família inscrita no programa Auxílio Brasil tem direito. São eles:

>> R$ 130 por pessoa: Benefício Primeira Infância para famílias com crianças de até 36 meses incompletos;

>> R$ 100 por família: Benefício de Superação da Extrema Pobreza que é pago quando, mesmo com o valor do Auxílio Brasil, a família não supere o nível da extrema pobreza;

>> R$ 65 por pessoas: Benefício Composição Familiar para famílias com gestantes, crianças e adolescentes de 3 a 17 anos e/ou jovens de 18 a 21 anos e matriculados na educação básica;

Em janeiro, as famílias ainda poderão receber outros benefícios que complementam o Auxílio Brasil e podem elevar quanto vai ser pago em janeiro de 2022. São eles:

Auxílio Criança Cidadã:

>> R$ 200 para crianças que estudam em em turno parcial,

>> R$ 300 para aquelas em turno integral;

Auxílio Esporte Escolar: para adolescentes entre 12 e 17 anos e que se destacam nos Jogos Escolares Brasileiros. Será pago da seguinte forma:

>> 12 parcelas mensais de R$ 100,

>> mais uma parcela única de R$ 1.000,

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: vai ser liberado para famílias que possuem estudantes que se destacarem em competições acadêmicas e/ou científicas. O pagamento também será de duas maneiras:

>> 12 parcelas mensais de R$ 100,

>> além de parcela única de R$ 1.000,

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: quando existe o vínculo empregatício comprovado e carteira assinada. É pago q seguinte quantia:

>> o valor é de R$ 200 mensais;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: é pago às famílias inscritas no Auxílio Brasil que tenham agricultores familiares. O valor é o seguinte

>> o benefício de R$ 200 mensais;

Benefício Compensatório de Transição: é voltado as famílias que tiveram perda de renda com as mudanças na transição do valor do Auxílio Brasil.

>> o valor é um complemento que varia para cada família e é definido pelo Governo Federal até que atinja a quantia mínima do benefício;

Pagamento retroativo do Auxílio Brasil

Pelo menos 13 milhões de famílias também poderão receber uma quantia maior no mês janeiro. Isso porque além de receber a média de R$415, também existe a possibilidade do governo liberar uma parcela retroativa do Auxílio Brasil.

Esse pagamento será feito para quem recebeu menos de R$400 em novembro e o calculo do valor retroativo será da seguinte maneira: a família deve pegar a quantia recebida e subtrair o valor médio de R$400. A diferença será a parcela retroativa.

Por exemplo, o depósito em novembro foi de R$290. Se diminuirmos essa quantia de R$400 teremos o valor de R$110 que é referente ao pagamento extra.

Mas é importante lembrar que ainda não há informações oficiais sobre a data desse pagamento, mas caso seja liberado no próximo mês deve seguir o mesmo calendário regular do programa.

SAIBA MAIS | Auxílio Brasil: valor de 400 reais vai até quando?

Como saber o valor do Auxílio Brasil em janeiro?

Os cidadãos que querem saber quanto vai ser o Auxílio Brasil em janeiro de 2022, podem acompanhar conferir nos próximos dias a liberação da nova parcela.

Essa consulta é feita através do aplicativo Auxílio Brasil onde também deverá ser informado se o pagamento da parcela retroativa será liberada. Para acessar a plataforma, basta informar o CPF e a senha cadastradas e buscar pela opção “ver parcelas”.

Assim como aconteceu nos meses de novembro e dezembro, o pagamento do Auxílio Brasil também vai ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem.

Portanto, o beneficiário também pode conferir quanto vai ser o Auxilio Brasil em janeiro de 2022 por meio dessa plataforma virtual. A previsão é de que o benefício seja liberado entre os dias 18 e 31 de janeiro. Confira as datas previstas:

NIS com final 1: 18 de janeiro;

18 de janeiro; NIS com final 2: 19 de janeiro;

19 de janeiro; NIS com final 3: 20 de janeiro;

20 de janeiro; NIS com final 4: 21 de janeiro;

21 de janeiro; NIS com final 5: 24 de janeiro;

24 de janeiro; NIS com final 6: 25 de janeiro;

25 de janeiro; NIS com final 7: 26 de janeiro;

26 de janeiro; NIS com final 8: 27 de janeiro;

27 de janeiro; NIS com final 9: 28 de janeiro;

28 de janeiro; NIS com final 0: 31 de janeiro.

