Que horas cai o Saque Extraordinário do FGTS e como saber se recebeu

Saldo do benefício pode ser consultado online por meio do aplicativo Caixa Tem

Com a liberação de uma nova rodada de depósitos, muitos trabalhadores começaram a ser questionar sobre que horas cai o Saque Extraordinário do FGTS 2022. Desde esta terça-feira (8), os pagamentos de até R$ 1 mil, realizados pela Caixa Econômica Federal por meio de contas digitais, já estão disponíveis para os trabalhadores nascidos entre janeiro e novembro e deverão ser liberado ainda neste mês para quem nasceu em dezembro.

Que horas cai o Saque Extraordinário do FGTS?

A Caixa Econômica Federal não divulgou informações oficiais sobre o horários dos pagamentos do Saque Extraordinário do FGTS. No entanto, a liberação vem sendo realizada para os trabalhadores durante as primeiras horas do dia, assim como acontecia com o pagamento do Auxílio Emergencial, que costumava ser liberado até às 9h.

Dessa forma, é importante que o trabalhador que deseja sacar, realizar pagamentos ou transferir o dinheiro fique atento as movimentações realizadas em sua conta digital. Além disso, para quem tem mais de uma conta do fundo também é preciso se atentar a ordem de liberação. De acordo com a Caixa, primeiro será disponibilizado o saldo de contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo. Em seguida, as demais contas vinculadas, também iniciando pela conta com menor saldo.

Quando vou receber?

Segundo o banco, os pagamentos estão sendo realizados seguindo o mês de nascimento do trabalhador. Assim, já está liberada a movimentação dos recursos para quem nasceu entre os meses de janeiro e novembro. Para quem nasceu em dezembro, o Saque Extraordinário do FGTS será liberado ainda neste mês de junho. Veja o calendário:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 01 de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

Como saber se o dinheiro caiu?

Para conferir se o depósito já foi realizado, o trabalhador deve consultar o salto da Conta Poupança Social Digital que foi aberta em seu nome. Para isso, ele deverá acessar o aplicativo Caixa Tem. Confira o passo a passo:

Realize o download do Caixa Tem;

Clique na opção entrar;

Insira seu CPF e senha.

Dependendo da demanda, é possível que você entre em uma fila virtual. Aguarde a liberação;

No menu, clique na opção Mostrar saldo;

Para conferir as ultimas movimentações da conta, seleciona a opção extrato.

No entanto, para quem nunca utilizou o aplicativo, é preciso criar um login e senha. Veja como fazer:

Realize o download do Caixa Tem;

Clique na opção Cadastre-se;

Insira seu nome completo, CPF, número de celular, CEP, data de nascimento e email;

Crie uma senha;

Selecione a opção Não sou um robô;

Entre no email cadastrado e clique no link de verificação;

Em seguida, clique na opção Liberar acesso;

Selecione o botão Toque aqui pra realizar seu primeiro acesso;

Clique em Receber código;

Insira o código recebido via SMS.

Se o dinheiro já estiver em conta, o trabalhador poderá utilizar o aplicativo para pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, liberar o saque do dinheiro ou realizar transferências bancárias.

