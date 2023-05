Que mês vai ser pago o décimo terceiro dos aposentados?

A antecipação do décimo terceiro dos aposentados do INSS já foi anunciada pelo governo federal e os depósitos começam a cair no mês de maio. Assim como ocorre tradicionalmente, o pagamento será feito em duas parcelas e a segunda tem desconto do IR. Veja as datas para quem ganha um salário mínimo ou mais.

Quando vai sair a primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados em 2023?

Conforme calendário divulgado pelo Ministério da Economia, os beneficiários que recebem um salário mínimo, os pagamentos começam dia 25 de maio e vão até 7 de julho.

Final 1 - 25 de maio, quinta-feira

Final 2 - 26 de maio, sexta-feira

Final 3 - 29 de maio, segunda-feira

Final 4 - 30 de maio, terça-feira

Final 5 - 31 de maio, quarta-feira

Final 6 - 1 de junho, quinta-feira

Final 7 - 2 de junho, sexta-feira

Final 8 - 5 de junho, segunda-feira

Final 9 - 6 de junho, terça-feira

Final 0 - 7 de junho, quarta-feira

As datas do pagamento são diferentes para quem recebe mais que um salário mínimo. Para este grupo, o depósito da antecipação do 13º salário seguirá o seguinte ordem:

Finais 1 e 6 - recebem 1 de junho, segunda-feira

Finais 2 e 7 - recebem 2 de junho, terça-feira

Finais 3 e 8 - recebem 5 de junho, quarta-feira

Finais 4 e 9 - recebem 6 de junho, quinta-feira

Finais 5 e 0 - recebem 7 de junho, sexta-feira

Calendário da segunda parcela décimo terceiro dos aposentados

Veja as datas da segunda parcela do 13º do INSS para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1 – 26 de junho, segunda-feira

Final 2 – 27 de junho, terça-feira

Final 3 – 28 de junho, quarta-feira

Final 4 – 29 de junho, quinta-feira

Final 5 – 30 de junho, sexta-feira

Final 6 – 3 de julho, segunda-feira

Final 7 – 4 de julho, terça-feira

Final 8 – 5 de julho, quarta-feira

Final 9 – 6 de julho, quinta-feira

Final 0 – 7 de julho, sexta-feira

Por fim, o calendário da segunda parcela do décimo terceiro dos aposentados do INSS para aqueles que recebem mas de um salário mínimo:

Final 1 e 6 – 3 de julho, segunda-feira

Final 2 e 7 – 4 de julho, terça-feira

Final 3 e 8 – 5 de julho, quarta-feira

Final 4 e 9 – 6 de julho, quinta-feira

Final 5 e 0 – 7 de julho, sexta-feira

Quem tem direito ao décimo terceiro do INSS 2023

Todos aqueles que, durante o ano de 2023, receberam os benefícios previdenciários de aposentadoria, em todas as suas modalidades, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

No caso de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2023, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Mas atenção, não estão incluídos na antecipação, porque não têm direito ao 13º salário, aqueles que recebem o BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social) e a RMV (Renda Mensal Vitalícia), pois esses benefícios têm natureza assistencial, o que significa que não dependem de prévia contribuição do beneficiário.