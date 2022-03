Quem pode sacar os 1000 reais do FGTS extraordinário? Faça a consulta

Será liberada uma nova rodada do FGTS emergencial, no mesmo modelo do ano passado, para trabalhadores que possuem contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores). Em 2021, a medida fez parte de um plano de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e as consequências econômicas dela. E como a situação pandêmica continua, o dinheiro extra é aguardado para este ano; veja quem pode sacar os 1000 do FGTS extraordinário.

Quem pode sacar os 1000 do FGTS?

Quem pode sacar os 1000 reais do FGTS são os trabalhadores que já tiveram registro em carteira de trabalho, com contas ativas ou inativas.

O FGTS de Garantia por Tempo de Serviço foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, o empregador deve depositar o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário em uma conta na Caixa Econômica.

O fundo é constituído pelo total desses depósitos mensais, e os trabalhadores podem ter acesso, em algumas situações, ao total depositado. Tem direito ao FGTS todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), e também, trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros e atletas profissionais.

Calendário de pagamento

Quem pode sacar os 1.000 do FGTS deve acompanhar as datas do calendário de pagamentos que já foi liberado pela Caixa Econômica Federal, que é gestora do FGTS. O saque começa em 20 de abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

A boa notícia é que o dinheiro pode ser retirado da conta até 15 de dezembro por todos os trabalhadores. Depois desse prazo ele retornará ao Fundo de Garantia, portanto, veja a seguir quando quem pode sacar os 1.000 do FGTS vai receber o dinheiro:

Nascidos em janeiro: 20/04 (quarta-feira)

Nascidos em fevereiro: 30/04 (sábado)

Nascidos em março: 04/05 (quarta-feira)

Nascidos em abril: 11/05 (quarta-feira)

Nascidos em maio: 14/05 (sábado)

Nascidos em junho: 18/05 (quarta-feira)

Nascidos em julho: 21/05 (sábado)

Nascidos em agosto: 25/05 (quarta-feira)

Nascidos em setembro: 28/05 (sábado)

Nascidos em outubro: 01/06 (quarta-feira)

Nascidos em novembro: 08/06 (quarta-feira)

Nascidos em dezembro: 15/06 (quarta-feira)

