Abono salarial do ano-base 2024 contempla mais dois grupos de trabalhadores neste mês; valores chegam a R$ 1.621.

Quem recebe o PIS/Pasep de R$ 1.621 em junho? Veja quem está na lista

Quem recebe o PIS/Pasep de R$ 1.621 em junho? Veja quem está na lista

O calendário de pagamentos do Abono Salarial PIS/Pasep 2026 avança com uma nova rodada de liberações neste mês de junho. A partir do dia 15 de junho, uma nova parcela de beneficiários terá o dinheiro depositado em conta, dando continuidade ao cronograma que pretende injetar recursos na economia e amparar milhões de trabalhadores brasileiros.

Neste ciclo, o benefício é voltado especificamente para os trabalhadores nascidos em julho e agosto (no caso do PIS) e servidores públicos com as respectivas inscrições no Pasep vinculadas a este lote. No total, o programa prevê o atendimento de 26,9 milhões de pessoas ao longo de todo o ano.

Abaixo, o DCI explica quem tem direito, quais são os valores liberados e como consultar o saldo atualizado.

Qual o valor do PIS/Pasep pago em junho?

O valor do abono salarial não é fixo para todos os trabalhadores. Ele é calculado de forma proporcional aos meses trabalhados com carteira assinada durante o ano-base de 2024.

O piso atual do benefício é de R$ 136 (para quem trabalhou apenas 30 dias em 2024).

(para quem trabalhou apenas 30 dias em 2024). O valor máximo pode chegar a R$ 1.621 (para quem manteve o vínculo ativo durante os 12 meses do ano-base).

Para receber a quantia integral ou proporcional, o trabalhador precisa ter recebido uma remuneração média mensal de até R$ 2.766 ao longo do ano de referência.

Quem tem direito ao abono salarial em 2026?

A liberação do PIS e do Pasep segue regras rígidas de elegibilidade determinadas pelo Governo Federal. Para ter o dinheiro depositado na conta, o cidadão precisa cumprir os seguintes critérios estabelecidos:

Tempo de cadastro: Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, considerando o primeiro registro em carteira. Limite de renda: Ter recebido remuneração média de, no máximo, R$ 2.766 por mês durante o período trabalhado em 2024. Tempo de atividade: Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por, pelo menos, 30 dias (consecutivos ou não) no ano-base. Dados atualizados: É obrigatório que o empregador tenha informado todos os dados contratuais de 2024 corretamente no eSocial.

Calendário completo do PIS/Pasep 2026

Os trabalhadores devem ficar atentos aos prazos. Embora as liberações aconteçam mensalmente de acordo com o mês de nascimento, o prazo final para o saque de qualquer um dos lotes se encerra no dia 30 de dezembro de 2026.

Confira o cronograma completo de liberação:

Nascidos em janeiro: a partir de 16 de fevereiro

a partir de 16 de fevereiro Nascidos em fevereiro: a partir de 16 de março

a partir de 16 de março Nascidos em março e abril: a partir de 15 de abril

a partir de 15 de abril Nascidos em maio e junho: a partir de 15 de maio

a partir de 15 de maio Nascidos em julho e agosto: a partir de 15 de junho

a partir de 15 de junho Nascidos em setembro e outubro: a partir de 15 de julho

a partir de 15 de julho Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 17 de agosto

É possível antecipar o saque do PIS/Pasep?

Uma dúvida recorrente entre os beneficiários é se existe a possibilidade de adiantar o recebimento do abono. A resposta é não.

Diferente do que ocorre com modalidades como a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), o PIS/Pasep não possui linhas de crédito ou mecanismos legais para antecipação. O calendário é fixo e determinado pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), devendo ser cumprido rigorosamente conforme o mês de aniversário do trabalhador (setor privado) ou o dígito final da inscrição do Pasep (servidores públicos).

Como consultar o PIS/Pasep e onde o dinheiro é depositado?

A consulta para saber se o benefício já está emitido e qual o valor exato a receber pode ser feita de forma 100% digital e gratuita:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: Basta acessar a plataforma com o login Gov.br, ir até a aba “Benefícios” e selecionar “Abono Salarial”.

Basta acessar a plataforma com o login Gov.br, ir até a aba “Benefícios” e selecionar “Abono Salarial”. Portal Gov.br: Consulta online unificada.

Consulta online unificada. Telefone 158 (Alô Trabalho): Atendimento eletrônico e humano disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Onde o dinheiro é creditado?

PIS (Trabalhadores de empresas privadas): O pagamento é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Quem possui conta corrente ou poupança no banco recebe o crédito diretamente. Para os demais, o valor é movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, em uma conta poupança social digital.

O pagamento é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Quem possui conta corrente ou poupança no banco recebe o crédito diretamente. Para os demais, o valor é movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, em uma conta poupança social digital. Pasep (Servidores públicos): A responsabilidade do repasse é do Banco do Brasil. O dinheiro cai direto na conta do servidor. Caso ele prefira transferir para outra instituição, é possível realizar a transação via Pix ou TED sem custos nos canais oficiais do banco.

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