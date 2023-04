Quem tem conta na Caixa recebe o PIS antecipado?

Tire todas as suas dúvidas sobre o recebimento do PIS (Fotos: © Marcelo Camargo/Agência Brasil; © Alison Calazans via Canva.com)

Novo pagamento do PIS 2023 começa na segunda-feira, 17 de abril, incluindo trabalhadores nascidos em maio e junho; saiba se você tem direito

Boa notícia para quem recebe PIS: a partir da próxima segunda-feira, 17 de abril, novos pagamentos do PIS/Pasep serão liberados. O lote contempla trabalhadores do setor privado nascidos em maio e junho, além de servidores públicos com números de Pasep terminando em 2 e 3.

O valor do abono é proporcional ao tempo de trabalho com carteira assinada em 2021, sendo R$ 108,50 por mês trabalhado. Períodos de 15 dias ou mais são considerados como um mês completo. Por isso, o valor do benefício é de até R$ 1.302, equivalente ao salário mínimo atual.

Quem tem conta poupança na Caixa recebe o PIS antecipado 2023?

O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é pago pelo Banco do Brasil. Mesmo que muitos trabalhadores possuam conta na Caixa, isso não garante o recebimento antecipado do PIS.

A Caixa vai priorizar o pagamento do PIS por meio de crédito em conta-corrente ou conta-poupança. Aqueles que não possuem conta na instituição receberão o benefício através do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas, transferências e compras com cartão de débito virtual.

Os saques podem ser feitos com o Cartão Social e senha em terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa e agências até o dia 28 de dezembro.

Como consultar o PIS?

É possível consultar o PIS pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo número Caixa Cidadão, que é 0800 726 0207. A ligação é gratuita.

No caso do aplicativo, veja o passo a passo:

1. Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (clique aqui para baixar).

2. Coloque seu CPF e a senha da sua conta Gov.br para entrar no aplicativo. Se não tiver uma conta Gov.br, acesse www.gov.br e clique em “Entrar com o Gov.br” para criar uma.

3. Depois, clique em “Contratos” para ver os seus registros na carteira de trabalho.

4. Logo em frente ao nome da empresa que te emprega, clique no símbolo de mais: +

5. Ao clicar no +, você verá os dados do seu atual contrato de trabalho. Entre eles, estará seu número do PIS/Pasep.

6. Você também pode tentar outro caminho: voltando ao menu inicial do aplicativo, clique em “Benefícios”.

4. Logo depois, clique em “Abono Salarial” para ver o valor do seu abono, bem como o dia do pagamento.

Para mais informações, você pode ligar para o número 0800 726 0207. O atendimento está ativo 24 horas por dia, sete dias por semana. Para falar diretamente com um atendente, no entanto, você precisa ligar em um dia útil (segunda a sexta-feira), entre os horários de 8h às 21h; ou aos sábados, das 10h às 16h.

Como saber se tenho PIS pelo CPF?

Além do passo a passo acima para consultar seu PIS por meio do seu CPF, você pode fazer o mesmo em outro aplicativo: o do FGTS.

Passo a passo:

1. Baixe o aplicativo do FGTS (clique aqui para baixar).

2. Quando ele terminar de baixar, abra o aplicativo, digite seu CPF e clique em “Próximo”. Se não tiver cadastro, pode clicar para se cadastrar no próprio aplicativo e, então, informar seu e-mail pessoal e criar uma senha.

3. Após entrar no aplicativo com a sua conta, ele ainda pode solicitar a confirmação de outros dados (como seu celular ou seu CEP), bem como pedir para que você aceite os termos de prestação de serviços.

4. Ao aceitar o passo acima (que pode não aparecer para você, caso não seja seu primeiro acesso), abra a página inicial do aplicativo, procure pelo ícone “Mais” e clique nele.

5. Logo após, clique em “Endereço e dados pessoais”. É nessa parte que você terá acesso à informações pessoais suas, inclusive seu número PIS/Pasep.

Calendário PIS 2023

Pessoas nascidas em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Pessoas nascidas em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro

Pessoas nascidas em março: a partir de 15 de março

Pessoas nascidas em abril: a partir de 15 de março

Pessoas nascidas em maio: a partir de 17 de abril

Pessoas nascidas em junho: a partir de 17 de abril

Pessoas nascidas em julho: a partir de 15 de maio

Pessoas nascidas em agosto: a partir de 15 de maio

Pessoas nascidas em setembro: a partir de 15 de junho

Pessoas nascidas em outubro: a partir de 15 de junho

Pessoas nascidas em novembro: a partir de 17 de julho

Pessoas nascidas em dezembro: a partir de 17 de julho

Calendário PASEP 2023 (Servidores públicos)

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho