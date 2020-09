Ray Dalio: Conheça os Princípios do Bilionário dos Investimentos

Entenda os princípios que regem a vida pessoal e profissional do bilionário mestre em investimentos

Conhecido como “Steve Jobs dos Investimentos”, Ray Dalio é gestor e fundador de um dos maiores fundos do mundo. Desse modo, ele ocupa a 67ª posição de pessoas mais ricas do globo no ranking da Forbes.

Assim, nesse artigo você vai descobrir os princípios do bilionário que o levaram ao sucesso financeiro e quais os passos para você também chegar lá.

Quem é Ray Dalio?

Raymond Thomas Dalio, é o fundador e acionista do maior e mais lucrativo fundo de investimentos de hedge do mundo, a Bridgewater Associates. Além disso, Ray é mundialmente conhecido por suas habilidades comunicacionais, gerenciamento de crise, gestão de pessoas e por ser autor de uma série de livros “best-sellers” sobre carreira, sucesso e investimentos.

De fato, Ray Dalio é um excelente gestor financeiro. Mas não por acaso. Ele começou no mundo dos investimentos ainda na adolescência e se aprimorou na arte de investir. Através de sua capacidade de observação do mercado e seu modelo de gestão capital, ele chegou a lista de pessoas mais ricas e influentes do mundo!

Com uma fortuna estimada em cerca de US$ 18 bilhões, Ray também é um entusiasta da meditação transcendental e da filantropia, onde destina boa parte de seu patrimônio.

Vida e Carreira de Ray Dalio

Ray Dalio nasceu em 8 de agosto de 1949, no Queens, bairro de Nova York, nos Estados Unidos. Filho de empregada doméstica e de uma saxofonista de Jazz, a inspiração para os negócios veio do local onde trabalhava na adolescência.

Embora seja um gênio financeiro, Dalio não era um aluno exemplar no colégio, tampouco tinha notas altas. Assim, começou a trabalhar aos 12 anos em um clube de Long Island, onde carregava equipamentos de golpe para os associados. No clube, as conversas paralelas entre jogadores sobre o mercado de ações, despertaram seu interesse em investir.

Desse modo, Ray decidiu investir seu primeiro salário na hoje extinta Northeast Airlines. Em pouco tempo, seus US$ 300 triplicaram e ele viu no mercado financeiro uma oportunidade de obter dinheiro e sucesso. Com isso, Ray Dalio resolveu buscar mais conhecimentos na área. Posteriormente, a paixão por investimentos o levou a cursar finanças na Long Island University.

Depois de formado, Dalio conseguiu um trabalho de verão na New York Stock Exchange, onde adquiriu experiência com as commodities. Assim, a experiência lhe rendeu boas oportunidades de emprego e a partir de seu desempenho profissional, ele conseguiu uma vaga para cursar seu MBA na Harvard Business School.

Entretanto, todo seu talento não foi suficiente para manter os próximos empregos. Ray Dalio era um tanto excêntrico e polêmico. Mas foi a partir da demissão da Shearson Hayden Stone, ele viu a oportunidade de criar seu próprio negócio, a Bridgewater Associates, que tornou-se a maior hedge funds do mundo.

Princípios de Ray Dalio

Devido ao seu êxito, Ray Dalio resolveu compartilhar seus conhecimentos com o mundo. Assim, ele publicou diversos livros contanto sua trajetória e os princípios que segue a risca para alcançar seus objetivos. Desse modo, listamos alguns dos principais princípios que ele ensina em seu livro best-seller “Principles”.

Encare a realidade

Em primeiro lugar, você precisa colocar os pés no chão, encara a realidade e aprender a lidar com ela. Se baseie com fatos reais e não em ilusões e expectativas para evitar frustrações e perdas.

Lembre-se, Ray Dalio é um realista que presa pela transparência de ações e clareza de pensamento. Desse modo, ele aconselha que a melhor forma de achar um caminho para realizar seus objetivos e encarar seus desafios de maneira oportuna, é encarando os problemas e criando oportunidades nas ameaças.

Tenha a mente aberta

Em segundo lugar, Dalio afirma que a arrogância e a soberba não levam ninguém a lugar nenhum. Por experiência própria, Ray frisa que convicção de estar sempre certo pode te levar a queda. Por isso, é preciso que você esteja aberta a novas opiniões e não ter preconceito, assim, você terá a acesso a novas possibilidades. Para o bilionário, um dos maiores obstáculos para atingir o sucesso é o ego.

Controle as emoções

De fato, investir é muito emocionante. No entanto, jamais se deixe levar por suas emoções. Seja racional, pois as emoções atrapalham na hora da tomada de decisões, e analisar bem é essencial para fazer bons investimentos.

Por isso, observe as informações de forma calculista e acompanhe o que está acontecendo a longo prazo. Assim, você poderá antecipar os grandes movimentos no mercado e evitar erros e perdas.

Aprenda com os erros

Segundo Ray Dalio, erros são inevitáveis no percurso. Mas também, essências para nos colocar na direção certa. Para tanto, ele vê nos erros uma oportunidade de se aperfeiçoar. O conselho que ele deixa sobre esse tópico é: faça dos seus erros combustível para produzir resultados melhores. Use das fraquezas e ameaças, uma oportunidade de evolução.

Autoconhecimento

Antes de querer conhecer qualquer coisa, é preciso se conhecer. Esse é o principal conselho de Ray Dalio. Para ele, você precisa a aprender a pensar por si mesmo, só assim você conseguirá fazer as melhores escolhas. O êxito para qualquer área da vida, em especial nos investimentos, depende de se auto conhecer.

5 passos para o sucesso segundo Ray Dalio

Além dos princípios, Ray Dalio listou 5 etapas para o sucesso, as quais devem ser seguidas como forma de orientação pessoal e profissional.