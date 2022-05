Reunião do Copom 2022 eleva taxa básica de juros a 12,75%

A Reunião do Copom 2022, Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, anunciou nesta quarta-feira, dia 4 de maio, a elevação da taxa básica de juros de 11,75% para 12,75% ao ano.

Esse é o maior nível desde o início de 2017.

Como ficou a taxa Selic hoje em Reunião do Copom 2022?

A Reunião do Copom 2022 decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, para 12,75% a.a.

Uma vez definida a taxa Selic, o Banco Central atua diariamente por meio de operações de mercado aberto – comprando e vendendo títulos públicos federais – para manter a taxa de juros próxima ao valor definido na reunião.

O que é a taxa selic?

​A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

Próximas reuniões do Copom

14 e 15 de junho

2 e 3 de agosto

20 e 21 de setembro

25 e 26 de outubro

6 e 7 de dezembro

