Reunião do Copom 2023 mantém taxa básica de juros a 13,75%

A Reunião do Copom 2023, Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, anunciou nesta quarta-feira, dia 21 de junho, que vai manter a a taxa básica de juros em 13,75%. O patamar está em vigor desde agosto do ano passado, após uma escalada de aumentos.

A expectativa do mercado agora é que daqui em diante a taxa comece a baixar. A próxima reunião do Copom 2023 será em 1 e 2 de agosto, terça-feira e quarta-feira

Como ficou a taxa Selic hoje em Reunião do Copom 2023?

A Reunião do Copom 2023 decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em 13,75%.

De acordo com o Banco Central, conforme ata da reunião, a decisão levou em consideração " a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia".

"Considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% a.a. e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", escreveu o Copom.

O que é a taxa selic?

​A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

