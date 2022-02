O Calendário do Auxílio Brasil seguirá os mesmos princípios do Bolsa Família, sendo pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês

Como fica o calendário do Auxílio Brasil no Carnaval 2022

O calendário do Auxílio Brasil foi alterado no mês de fevereiro de 2022, devido ao Carnaval que neste ano começará no sábado, dia 26, e se estenderá até a próxima quarta-feira, dia 2 de março.

Como fica o pagamento Auxílio Brasil no carnaval?

Não haverá pagamento Auxílio Brasil feriado de Carnaval. Isso porque o Ministério da Cidadania já está encerrando o calendário do benefício, que foi antecipado como forma de garantir que todas as famílias aptas ao programa recebessem o pagamento Auxílio Brasil antes do feriado.

Para acompanhar os últimos depósitos, os cidadãos devem acessar o aplicativo Auxílio Brasil por meio do CPF e senha cadastrada na plataforma. Depois, basta clicar em “ver parcelas” para conferir se receberá o pagamento Auxílio Brasil antes do feriado. Caso contrário, é possível que haja alguma inconsistência nos dados que estão impedindo a liberação do dinheiro neste mês.

Calendário Auxílio Brasil de março de 2022

NIS com final 1 – dia 18 de março (sexta-feira)

NIS com final 2 – dia 21 de março (segunda-feira)

NIS com final 3 – dia 22 de março (terça-feira)

NIS com final 4 – dia 23 de março (quarta-feira)

NIS com final 5 – dia 24 de março (quinta-feira)

NIS com final 6 – dia 25 de março (sexta-feira)

NIS com final 7 – dia 28 de março (segunda-feira)

NIS com final 8 – dia 29 de março (terça-feira)

NIS com final 9 – dia 30 de março (quarta-feira)

NIS com final 0 – dia 31 de março (quinta-feira)

Calendário Auxílio Brasil de abril de 2022

NIS com final 1 – 14 de abril

NIS com final 2 – 18 de abril

NIS com final 3 – 19 de abril

NIS com final 4 – 20 de abril

NIS com final 5 – 22 de abril

NIS com final 6 – 25 de abril

NIS com final 7 – 26 de abril

NIS com final 8 – 27 de abril

NIS com final 9 – 28 de abril

NIS com final 0 – 29 de abril

Datas do Auxílio Brasil – Maio de 2022

NIS com final 1 – 18 de maio

NIS com final 2 – 19 de maio

NIS com final 3 – 20 de maio

NIS com final 4 – 23 de maio

NIS com final 5 – 24 de maio

NIS com final 6 – 25 de maio

NIS com final 7 – 26 de maio

NIS com final 8 – 27 de maio

NIS com final 9 – 30 de maio

NIS com final 0 – 31 de maio

Datas do Auxílio Brasil – Junho de 2022

NIS com final 1 – 17 de junho

NIS com final 2 – 20 de junho

NIS com final 3 – 21 de junho

NIS com final 4 – 22 de junho

NIS com final 5 – 23 de junho

NIS com final 6 – 24 de junho

NIS com final 7 – 27 de junho

NIS com final 8 – 28 de junho

NIS com final 9 – 29 de junho

NIS com final 0 – 30 de junho

Calendário Auxílio Brasil – Julho de 2022

NIS com final 1 – 18 de julho

NIS com final 2 – 19 de julho

NIS com final 3 – 20 de julho

NIS com final 4 – 21 de julho

NIS com final 5 – 22 de julho

NIS com final 6 – 25 de julho

NIS com final 7 – 26 de julho

NIS com final 8 – 27 de julho

NIS com final 9 – 28 de julho

NIS com final 0 – 29 de julho

Datas do Auxílio Brasil – Agosto de 2022

NIS com final 1 – 18 de agosto

NIS com final 2- 19 de agosto

NIS com final 3 – 22 de agosto

NIS com final 4 – 23 de agosto

NIS com final 5 – 24 de agosto

NIS com final 6 – 25 de agosto

NIS com final 7 – 26 de agosto

NIS com final 8 – 29 de agosto

NIS com final 9 – 30 de agosto

NIS com final 0 – 31 de agosto

Calendário Auxílio Brasil – Setembro de 2022

NIS com final 1 – 19 de setembro

NIS com final 2 – 20 de setembro

NIS com final 3 – 21 de setembro

NIS com final 4 – 22 de setembro

NIS com final 5 – 23 de setembro

NIS com final 6 – 26 de setembro

NIS com final 7 – 27 de setembro

NIS com final 8 – 28 de setembro

NIS com final 9 – 29 de setembro

NIS com final 0 – 30 de setembro

Datas do Auxílio Brasil – Outubro de 2022

NIS com final 1 – 18 de outubro

NIS com final 2 – 19 de outubro

NIS com final 3 – 20 de outubro

NIS com final 4 – 21 de outubro

NIS com final 5 – 24 de outubro

NIS com final 6 – 25 de outubro

NIS com final 7 – 26 de outubro

NIS com final 8 – 27 de outubro

NIS com final 9 – 28 de outubro

NIS com final 0 – 31 de outubro

Calendário de pagamento Auxílio Brasil – Novembro de 2022

NIS com final 1 – 17 de novembro

NIS com final 2 – 18 de novembro

NIS com final 3 – 21 de novembro

NIS com final 4 – 22 de novembro

NIS com final 5 – 23 de novembro

NIS com final 6 – 24 de novembro

NIS com final 7 – 25 de novembro

NIS com final 8 – 28 de novembro

NIS com final 9 – 29 de novembro

NIS com final 0 – 30 de novembro

Calendário Auxílio Brasil – Dezembro de 2022

NIS com final 1 – 12 de dezembro

NIS com final 2 – 13 de dezembro

NIS com final 3 – 14 de dezembro

NIS com final 4 – 15 de dezembro

NIS com final 5 – 16 de dezembro

NIS com final 6 – 19 de dezembro

NIS com final 7 – 20 de dezembro

NIS com final 8 – 21 de dezembro

NIS com final 9 – 22 de dezembro

NIS com final 0 – 23 de dezembro

