Auxílio Brasil 2022: 11 dúvidas respondidas sobre o benefício

A Caixa Econômica Federal segue realizando os pagamentos do Auxílio Brasil 2022 para as família que estão aptas à participar. Por ser um benefício recente, o leitor ainda pode ter dúvidas sobre o programa, e por isso reunimos abaixo as principais perguntas sobre o substituto do Bolsa Família.

1. Quem tem direito ao Auxílio Brasil 2022

O programa foi criado para amparar as famílias de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social, tal qual o Bolsa Família. Desta forma, elas foram divididas em dois grupos: famílias em situação de extrema pobreza e aquelas que vivem em situação de pobreza.

No primeiro caso, estão incluídas as famílias que possuem renda familiar mensal per capita, ou seja, por pessoa de até R$ 105,00. Por sua vez, quem vive em situação de pobreza deve ter renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00. Mas neste grupo somente são aceitas as famílias que possuem gestantes e pessoas menores de 21 anos.

Além de estar dentro do limite de renda exigido pelo programa, para ter direito ao Auxílio Brasil 2022 também é necessário estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais) que se trata de um banco de dados que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil.

Para garantir a permanência no programa também é necessário cumprir as condicionalidades, que se tratam da realização do pré-natal caso a família beneficiada tenha uma ou mais gestantes; cumprir o calendário nacional de vacinação e ao acompanhamento do estado nutricional de todas as crianças e adolescentes do núcleo familiar, além de manter a frequência escolar de crianças e adolescentes.

2. Como cadastrar no Auxílio Brasil?

O governo não pretende criar um cadastro específico para que as pessoas possam se registrar e participar do Auxílio Brasil 2022. Por isso, a seleção para o programa está sendo realizada mensalmente mediante aos dados que estão no CadÚnico.

Assim, todos aqueles que querem receber o benefício mensal devem entrar em contato com o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) ou a prefeitura de sua cidade para solicitar o cadastro e agendar atendimento. Essa inscrição não pode ser realizada pela internet, então, reúna todos os documentos necessários e compareça ao setor responsável no dia e hora marcados. Dentre as informações que você precisa levar estão as seguintes:

Documentos de todos os membros da família: CPF, RG, Título de Eleitor, Certidão de casamento, de nascimento ou de óbito. Para famílias indígenas basta apresentar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI);

Documentos que comprovem residência: comprovante de endereço, de preferência a conta de luz;

Documentos que comprovem renda: carteira de trabalho de todos os membros que atuam em atividades profissionais;

Vale ressaltar que a inscrição no CadÚnico não garante a participação no programa Auxílio Brasil 2022, mas os dados da família serão analisados pelo Ministério da Cidadania a partir desse registro. Se a mesma estiver apta ao programa ingressará na fila de espera para ser incluída no Auxílio Brasil.

Também não existe um prazo definido para a realização dessa concessão e a seleção é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil, por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec).

Por isso, chamamos a atenção daquelas que estão com os dados inconsistentes no Cadastro Único. Neste caso, ficarão impedidas de ingressar no programa, até que sejam sanados os problemas que forem identificados, portanto, a orientação é fazer a atualização do CadÚnico sempre que necessário ou a cada dois anos.

3. Qual valor do Auxílio Brasil?

Mensalmente, as famílias atendidas pelo programa Auxílio Brasil 2022 receberão o valor mínimo mensal de R$ 400, que se trata da soma dos benefícios básicos do programa. São eles:

Benefício Primeira Infância (BPI): é pago para as famílias que possuem entre seus membros crianças de zero a 36 meses. Assim, é liberado mensalmente o valor de R$ 130 por integrante;

Benefício Composição Familiar (BCF): é voltado apenas às famílias que possuem gestantes ou pessoas de três a 21 anos, no valor mensal de R$ 65 que é concedido por integrante;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza (BSP): é garantido às famílias que vivem em situação de extrema pobreza (renda familiar por pessoa menor ou igual a R$100). O valor é calculado caso a caso e a família recebe o valor necessário para superar o valor da linha de extrema pobreza, fixada em R$ 100 mensais por pessoa.

O Benefício Primeira Infância e o Benefício Composição Familiar serão pagos até o limite de cinco benefícios por família, considerados em conjunto. Mas caso a soma desses valores fiquem abaixo dos R$400 prometidos pelo governo, também é disponibilizado o Benefício Extraordinário que se trata da quantia extra necessária para que o benefício atinja os R$400.

O valor mensal do Auxílio Brasil 2022 também pode ficar maior se a família atender aos requisitos dos benefícios complementares que são oferecidos pelo programa como o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, o Auxílio Criança Cidadã, bem como, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural e a Auxílio Inclusão Produtiva Urbana.

Também é liberado mensalmente um Benefício Compensatório de Transição às famílias que tiverem redução no valor total dos benefícios que recebiam do programa, após a sua migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. O valor não é fixo e vai variar conforme a quantia necessária para não serem prejudicados com o benefício ficando abaixo dos R$400.

4. Auxílio Brasil de 400 vai até quando?

O Auxílio Brasil de R$400 está garantido até dezembro de 2022, conforme prevê a Medida Provisória nº 1.076/2021. Os primeiros pagamentos nesse valor foram liberados em dezembro do ano passado, quando o governo federal decidiu prorrogar a continuidade desse pagamento conforme estabelece o Decreto nº 10.919/2021.

Vale lembrar que essa é a quantia mínima que cada uma das famílias podem receber de forma mensal através do programa social. No entanto, não está previsto o caráter continuado de pagamentos nesse valor a partir de 2023.

Isso porque até o momento os benefícios de R$400 possuem vigência limitada a 2022, não haverá repercussão orçamentária e financeira em 2023 e 2024. A continuidade do Auxílio Brasil de R$400 será possível apenas se houver uma nova prorrogação e disponibilidade orçamentária no próximo ano.

5. Acabou o Bolsa Família?

Sim, o Bolsa Família foi concluído após 18 anos de existência. Os últimos pagamentos desse benefício aconteceram em outubro de 2021, posteriormente ele foi substituído pelo programa Auxílio Brasil que foi criado e aprimorado pela Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021.

Com isso, as famílias que eram beneficiadas pelo antigo programa social foram incluídas de forma automática no Auxílio Brasil a partir do mês de novembro de 2021. Por sua vez, aquelas que aguardavam na fila de espera para receber o Bolsa Família também foram aceitas em janeiro deste ano, sem precisar realizar cadastro para receber os benefícios do Auxílio Brasil. A seleção também levou em conta se as famílias estavam com seus dados atualizados no CadÚnico.

6. Calendário de 2022

O calendário do Auxílio Brasil 2022 segue os mesmos princípios do Bolsa Família, visto que é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Mas neste mês, devido ao feriado de Carnaval, os pagamentos foram antecipados e seguem até o dia 25 de fevereiro, confira as datas:

NIS com final 1 – 14/2

NIS com final 2 – 15/2

NIS com final 3 – 16/2

NIS com final 4 – 17/2

NIS com final 5 – 18/2

NIS com final 6 – 21/2

NIS com final 7 – 22/2

NIS com final 8 – 23/2

NIS com final 9 – 24/2

NIS com final 0 – 25/2

O governo também já liberou todas as datas de pagamento do Auxílio Brasil que serão feitas durante 2022, para que os beneficiários possam acompanhar os pagamentos ao longo dos próximos meses. Confira como ficam os demais calendários do Auxílio Brasil 2022:

Calendário Auxílio Brasil 2022 – Março

NIS com final 1 – 18/3

NIS com final 2 – 21/3

NIS com final 3 – 22/3

NIS com final 4 – 23/3

NIS com final 5 – 24/3

NIS com final 6 – 25/3

NIS com final 7 – 28/3

NIS com final 8 – 29/3

NIS com final 9 – 30/3

NIS com final 0 – 31/3

Calendário Auxílio Brasil 2022- Abril

NIS com final 1 – 14/4

NIS com final 2 – 18/4

NIS com final 3 – 19/4

NIS com final 4 – 20/4

NIS com final 5 – 22/4

NIS com final 6 – 25/4

NIS com final 7 – 26/4

NIS com final 8 – 27/4

NIS com final 9 – 28/4

NIS com final 0 – 29/4

Calendário Auxílio Brasil 2022- Maio

NIS com final 1 – 18/5

NIS com final 2 – 19/5

NIS com final 3 – 20/5

NIS com final 4 – 23/5

NIS com final 5 – 24/5

NIS com final 6 – 25/5

NIS com final 7 – 26/5

NIS com final 8 – 27/5

NIS com final 9 – 30/5

NIS com final 0 – 31/5

Calendário Auxílio Brasil – Junho

NIS com final 1 – 17/6

NIS com final 2 – 20/6

NIS com final 3 – 21/6

NIS com final 4 – 22/6

NIS com final 5 – 23/6

NIS com final 6 – 24/6

NIS com final 7 – 27/6

NIS com final 8 – 28/6

NIS com final 9 – 29/6

NIS com final 0 – 30/6

Calendário Auxílio Brasil – Julho

NIS com final 1 – 18/7

NIS com final 2 – 19/7

NIS com final 3 – 20/7

NIS com final 4 – 21/7

NIS com final 5 – 22/7

NIS com final 6 – 25/7

NIS com final 7 – 26/7

NIS com final 8 – 27/7

NIS com final 9 – 28/7

NIS com final 0 – 29/7

Calendário Auxílio Brasil – Agosto

NIS com final 1 – 18/8

NIS com final 2- 19/8

NIS com final 3 – 22/8

NIS com final 4 – 23/8

NIS com final 5 – 24/8

NIS com final 6 – 25/8

NIS com final 7 – 26/8

NIS com final 8 – 29/8

NIS com final 9 – 30/8

NIS com final 0 – 31/8

Calendário Auxílio Brasil – Setembro 2022

NIS com final 1 – 19/9

NIS com final 2 – 20/9

NIS com final 3 – 21/9

NIS com final 4 – 22/9

NIS com final 5 – 23/9

NIS com final 6 – 26/9

NIS com final 7 – 27/9

NIS com final 8 – 28/9

NIS com final 9 – 29/9

NIS com final 0 – 30/9

Calendário Auxílio Brasil – Outubro de 2022

NIS com final 1 – 18/10

NIS com final 2 – 19/10

NIS com final 3 – 20/10

NIS com final 4 – 21/10

NIS com final 5 – 24/10

NIS com final 6 – 25/10

NIS com final 7 – 26/10

NIS com final 8 – 27/10

NIS com final 9 – 28/10

NIS com final 0 – 31/10

Calendário Auxílio Brasil – Novembro de 2022

NIS com final 1 – 17/11

NIS com final 2 – 18/11

NIS com final 3 – 21/11

NIS com final 4 – 22/11

NIS com final 5 – 23/11

NIS com final 6 – 24/11

NIS com final 7 – 25/11

NIS com final 8 – 28/11

NIS com final 9 – 29/11

NIS com final 0 – 30/11

Calendário Auxílio Brasil 2022 – Dezembro

NIS com final 1 – 12/12

NIS com final 2 – 13/12

NIS com final 3 – 14/12

NIS com final 4 – 15/12

NIS com final 5 – 16/12

NIS com final 6 – 19/12

NIS com final 7 – 20/12

NIS com final 8 – 21/12

NIS com final 9 – 22/12

NIS com final 0 – 23/12

7. Auxílio Brasil consulta

Para acompanhar o pagamento ou saber se a sua família foi incluída no programa, existem algumas maneiras de fazer a consulta do Auxílio Brasil 2022. A primeira delas é através da Central de Atendimento CAIXA Auxílio Brasil. Para isso, ligue para o telefone 111, depois digite o seu CPF ou NIS e solicite informações sobre o benefício.

A consulta por telefone também está disponível por meio do número 0800 726 0207 para falar com a Central Atendimento CAIXA Cidadão. A ligação é gratuita e o atendimento funciona das 07h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h nos finais de semana e feriados.

A segunda opção é pela internet, por meio do aplicativo oficial Auxilio Brasil CAIXA, que deve ser acessado por meio de aparelhos celulares. Assim, faça download da plataforma e registre o número do CPF do representante familiar e crie uma senha de acesso pessoal que será utilizada nas próximas consultas.

Não se esqueça de verificar se o desenvolvedor do app é a Caixa Econômica Federal. Feito isso, selecione a opção “Baixar” para fazer o download e realizar a instalação. No app Auxílio Brasil e clique em “Acessar” para conferir todas as informações do benefício como valor do pagamento mensal, além de quando o dinheiro será depositado e liberado para saque.

8. App Auxílio Brasil

E por falar no aplicativo Auxílio Brasil, as famílias que estão sendo incluídas mensalmente no programa precisam conhecer a plataforma que foi criada exclusivamente para que os cidadãos possam acompanhar todas as informações do programa Auxílio Brasil pelo celular.

Assim, faça o download do aplicativo Auxílio Brasil na loja de aplicativos do seu celular Google Play ou App Store. Depois, clique na opção “ver parcelas” para consultar seus pagamentos, cujo status pode ser:

Parcela Liberada: é quando a parcela disponível para saque a partir da data que está indicada no calendário de pagamento, de acordo com o final de NIS.

Parcela Bloqueada: neste caso é necessário procurar o gestor Auxílio Brasil 2022 em seu município para conferir se existem pendências que estão impedimento o pagamento;

Parcela Cancelada: a orientação também é entrar em contato com o gestor ou a Caixa Econômica Federal para conferir o que pode ter ocasionado no cancelamento do benefício;

Parcela Pendente: é quando acontece alguma falha decorrente de saque sem a finalização da transação, assim procure uma agência da Caixa para solucionar esse problema;

Ainda no app Auxílio Brasil é possível saber a data dos próximos pagamentos, visto que a plataforma também disponibiliza o calendário completo dos pagamentos, além de ter à disposição todos os telefones para contato com a Caixa na opção “Atendimento” para tirar dúvidas sobre os pagamentos mensais.

9. Como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil?

As famílias aprovadas para entrar no programa Auxílio Brasil 2022 estão recebendo pelos Correios, duas cartas que estão sendo encaminhadas pela Caixa. A primeira possui orientações gerais sobre o ingresso no Auxílio Brasil e a segunda contém o cartão do para movimentação bancária do benefício.

Essa notificação de participação no Auxílio Brasil está sendo enviado ao endereço que foi informado durante a inscrição no CadÚnico. Por isso, é necessário manter sempre os dados atualizados junto ao governo, visto que a cada mês o governo fará a seleção das famílias aptas ao programa.

Em fevereiro, por exemplo, 556,54 mil novas famílias ingressaram na folha de pagamento do Auxílio Brasil 2022, que estão recebendo as notificações da Caixa Econômica Federal. Com isso, todas as pessoas elegíveis ao novo benefício foram selecionadas, mantendo a fila do programa zerada.

10. Onde cai o dinheiro do Auxílio Brasil?

Mensalmente o Auxílio Brasil é depositado pela Caixa Econômica Federal nas contas poupanças sociais digitais, que foram abertas automaticamente para os cidadãos. Para fazer a movimentação desse dinheiro, a principal forma é acessando o aplicativo CAIXA Tem para consultar se o pagamento já foi liberado.

Mas caso ainda não tenha chegado a data do seu pagamento, é possível que você receba uma mensagem informando sobre o bloqueio do dinheiro em conta. Mas isso quer dizer que o benefício ainda está em processo de migração dos cofres públicos para a Caixa Econômica Federal que, posteriormente, faz o envio das quantias para as contas dos beneficiários.

Assim, na data do depósito, acesse o Caixa Tem com o CPF e a senha cadastrada para fazer compras presenciais ou virtuais, pagar contas e boletos, além de utilizar o pix, fazer transferências para outras contas e sacar a quantia desejada através da opção “saque sem cartão”.

Por outro lado, se a Caixa não conseguir abrir uma conta digital por impedimentos técnicos, operacionais ou normativos, o dinheiro também pode ser enviado em uma conta contábil que se trata da plataforma social do programa.

Em todo caso, as novas famílias que receberem o cartão do programa Auxílio Brasil podem fazer o saque nas agências lotéricas, por meio da senha que deve ser cadastrada na agência. As demais podem fazer a retirada do dinheiro por meio do Cartão Cidadão ou utilizando o cartão do antigo Bolsa Família que ainda está em funcionamento.

Dataprev Auxílio Brasil para contestar

Muitos cidadãos que ficaram de fora da folha de pagamentos mesmo cumprindo todos os requisitos que dão direito ao benefício, também querem saber se é possível fazer a contestação do Auxílio Brasil pelo Dataprev, assim como aconteceu com os pagamentos do auxílio emergencial.

Essa dúvida também pode surgir diante do cancelamento do benefício por inconsistências nas informações prestadas pelo CadÚnico. Diante disso, é importante ressaltar que acessar a Dataprev para contestar o Auxílio Brasil 2022 não é possível, visto que não há nenhum site que possibilita fazer esse procedimento.

A opção neste caso, é conferir se todos os dados do CadÚnico estão atualizados por meio do site Meu CadÚnico. Caso seja necessário vá até o CRAS mais próximo e faça a atualização, depois, aguarde a revisão mensal feita pelo Ministério da Cidadania. Se estiver tudo correto com as informações prestadas, a família voltará a receber o benefício sem precisar contestar pelo Dataprev.

