Saiba como vai funcionar o cadastro do novo auxílio emergencial

Sem mais delongas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou a volta do auxílio emergencial em 2021. O benefício, aplicado em 2020 por conta da pandemia, vai voltar ainda neste mês de março. A confirmação vinda diretamente de Bolsonaro aconteceu na segunda-feira, 1º de março. Com a novidade, milhares de brasileiros querem saber como vai acontecer o cadastro do novo auxílio emergencial.

Tem que fazer novo cadastro auxílio emergencial?

Além do valor ser diferente, a renovação do benefício terá diversas novidades, inclusive o próprio cadastro do novo auxílio emergencial. Não haverá necessidade de se inscrever para receber a quantia, entretanto, nem todos que receberam em 2020 vão receber em 2021.

Isso porque o governo federal calculou que o número de brasileiros inclusos no programa do novo auxílio emergencial será bem menor. A medida foi a forma encontrada pelo Ministério da Economia para não prejudicar o teto de gastos do governo. Por isso, o benefício vai atender, principalmente, as camadas da população mais vulneráveis.

Quem se cadastrou ano passado não terá que se recadastrar. Com base dos dados fornecidos em 2020, o governo fará uma triagem das pessoas que deverão receber o novo auxílio emergencial. Tal procedimento terá como base a autodeclaração de renda enviada anteriormente.

Com o “pente-fino”, o novo auxílio emergencial vai contemplar 40 milhões de pessoas, segundo apontou o jornal Folha de S. Paulo. O governo federal não divulgou os números oficiais até o momento desta publicação. Dados disponíveis no CAGED, INSS, MEI, CNIS, Imposto de Renda, vão auxiliar a seleção de beneficiários.

Quem deseja ser contemplado, e foi inscrito no auxílio de 2020, deve aguardar informações oficiais do governo.

Qual o valor do novo auxílio emergencial?

O novo auxílio emergencial será no valor de R$ 250, segundo confirmou o presidente. A negociação da quantia foi definida no domingo, 28 de fevereiro, em reunião do Jair Bolsonaro com líderes do Congresso, como Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

Agora na TV Record, anunciei que o governo vai entregar 140 milhões de vacinas para os meses de março, abril e maio. O assunto foi tratado ontem na reunião com o presidente Bolsonaro. Também ficou acertado o auxílio emergencial, que deve ser de R$ 250 até junho. — Arthur Lira (@ArthurLira_) March 1, 2021

Quantos meses de auxílio emergencial?

O benefício será pago de março a junho, portanto, será por um período de até quatro meses. Bolsonaro já havia dito no mês de janeiro que se o auxílio voltasse, seria no máximo, dentro desse prazo, não se estenderia como em 2020. Em entrevista no último domingo, Jair Bolsonaro comentou sobre o benefício ser “muito pouco”, como foi apontado por alguns políticos.