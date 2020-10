Saldo do FGTS: saiba como consultar situação e valor disponível

É possível consultar o saldo do FGTS por meio do site e Internet Banking da Caixa Econômica Federal. Bem como por meio do aplicativo FGTS e por mensagem de SMS. Todos os trabalhadores com conta ativa ou inativa com saldo pode retirar parte do dinheiro através do saque emergencial.

Têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço trabalhadores com carteira assinada, além de trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros e atletas profissionais.

O saque emergencial do FGTS foi instituído como forma de enfrentar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Então, se pode sacar até o fim do ano o valor máximo de R$ 1.045,00. A saber, a Caixa realizou os depósitos em poupança até o dia 21 de setembro. Enquanto a liberação para saques dos últimos quatro lotes ocorre até 14 de novembro.

Ademais, há a modalidade do saque-aniversário, que permite retirar parte do saldo do FGTS no mês de nascimento. O percentual a ser sacado varia de acordo com o dinheiro disponível em conta.

A seguir, veja diferentes formas de verificar o saldo do FGTS.

Aplicativo FGTS

O aplicativo do FGTS permite que o cidadão acompanhe os depósitos feitos em sua conta do fundo. Os quais devem ser iguais à 8% do salário a cada mês. Além disso, se pode solicitar o saque e indicar uma conta bancária para receber o dinheiro.

Para isso, é preciso primeiro realizar um cadastro na plataforma. Ao baixar o aplicativo será necessário preencher os campos solicitados, com nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e senha.

Mensagens via SMS

Em seguida, outra forma simples de verificar o saldo do FGTS é por meio de recebimento de mensagens no celular. O serviço é disponibilizado pela Caixa. Na prática, o trabalhador recebe mensagens informando os depósitos do empregador, saldo do fundo e avisos sobre liberação para saques.

Para receber, é preciso se cadastrar no site da Caixa. Informando CPF, NIS ou e-mail, além da senha. Não há cobrança pelas mensagens.

Site da Caixa

Por fim, também é válido fazer a consulta do saldo do FGTS no site da Caixa, por meio da seção “Extrato FGTS”. Basta informar realizar o login e verificar as informações desejadas.

Quem ainda não fez esse acesso, deve realizar um cadastro. Ao digitar o NIS ou CPF a orientação é clicar em “cadastrar senha”. Depois de ler e aceitar o regulamento, se deve criar uma senha de oito dígitos.

Nota-se que os clientes da Caixa, podem ver seu saldo acessando o Internet Banking da instituição.