Segurados podem transferir FGTS do Caixa TEm; veja como

No mês de setembro, a Caixa Econômica Federal encerrou os depósitos do saque emergencial. Entretanto, os segurados ainda tem acesso aos valores de até R$ 1.045 na poupança social digital. Assim, uma das opções para aqueles que utilizam a poupança social digital do Caixa TEm podem transferir o FGTS do Caixa TEm para a conta pessoal.

Calendário do saque emergencial do FGTS

Mês de nascimento Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Crédito em conta 29 de junho 6 de julho 13 de julho 20 de julho 27 de julho 3 de agosto 10 de agosto 24 de agosto 31 de agosto 8 de setembro 14 de setembro 21 de setembro Saque e transferência 25 de julho 8 de agosto 22 de agosto 5 de setembro 19 de setembro 3 de outubro 17 de outubro 17 de outubro 31 de outubro 31 de outubro 14 de novembro 14 de novembro

Como transferir o FGTS do Caixa TEm?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assim, é possível realizar um TED gratuito. Segundo normas da Caixa, os segurados devem se orientar pela organização das datas de aniversário para o saque. Portanto, para realizar a trasferência basta:

Escolher a opção “Transferência”; Digitar todos os dados bancários do recebedor do valor; Escolher p valor que será repassado, com o máximo de R$ 1 mil por operação; Digite sua senha e finalize a operação.

Como fazer o saque antecipado?

Dessa forma, aqueles que querem transferir o FGTS do Caixa TEm podem fazer o saque antecipado, ou seja, fora do cronograma. Todavia, a opção é possível para quem possui conta digital em fintechs. Assim, basta gerar um boleto no valor que deseja sacar. Irá ser gerado um código de pagamento do boleto, e com ele você deve ir até o Caixa TEm e colar a sequência de dígitos. Então, após conferir o valor e os dados, confirme e aguarde 24 horas para retirar.

Fui vítima de golpes no auxílio emergencial e FGTS. Como contestar?

A Caixa Econômica Federal informou, em nota, que não pode se posicionar sobre os casos de golpe em razão de sigilo bancário. Todavia, segundo o banco, estão atuando em conjunto com a Polícia Federal na investigação das quadrilhas.

Aqueles que tiveram o benefício roubado, no entanto, podem realizar a contestação dos saques não realizados e fazer o pedido. Para isso, basta se dirigir a uma agência da Caixa com o CPF e documento de identificação para o requerimento.

O que é FGTS?

Com efeito, o Fundo de Gatantia por Tempo de Serviço é um recurso formado por valores depositados mensalmente pelos empregados em contas da Caixa Econômica Federal. O montante corresponde, então, a 8% do salário do trabalhador e fica sob administração do banco até ter uso. Assim, ele não tem acesso direto a poupança. Em decorrência da pandemia, foram disponibilizados saques emergenciais para tranferir o FGTS do Caixa TEm.

Foi instituído por lei em 1966 e é um dispositivo previsto em legislação trabalhista. Em suma, serve para dar proteção ao profissional no caso de demissão por iniciativa da empresa, funcionando como uma reserva para o trabalhador para resguardá-lo em casos de emergência. Entretanto, o governo usa os recursos para financiar iniciativas de diversas áreas enquanto o dinheiro continua em depósito. Por outro lado, o titular pode utilizar o montante nos casos:

compra da casa própria;

para construir em terreno próprio;

em situações de calamidade no local onde mora;

diante de diagnósticos de doenças graves;

após 3 anos sem trabalhar com carteira assinada.

Entretanto, aos trabalhadores que pedirem ou receberem demissão por justa causa, não há o direito de sacar o saldo do FGTS.

Leia também: