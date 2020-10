A liberação dos últimos quatro lotes do saque emergencial do FGTS ocorre até 14 de novembro. Os créditos em conta poupança já foram feitos.

Saque emergencial do FGTS é liberado até novembro; veja as datas

O calendário do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é dividido de maneira semelhante ao do auxílio emergencial, com datas para depósito em conta poupança social digital e para liberação de saques e transferências. Sendo assim a disponibilização para saques dos últimos quatro lotes ocorre até o mês de novembro. Veja:

Trabalhadores nascidos em setembro e outubro: podem sacar a partir de 31 de outubro;

Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro: podem sacar a partir de 14 de novembro.

Como sacar?

Nota-se que todos os créditos em poupança foram feitos até 21 de setembro, portanto os beneficiários já podiam movimentar os valores no aplicativo Caixa Tem. Sendo possível pagar boletos e contas, além de usar o cartão de débito virtual para compras online e a função do QR code em estabelecimentos físicos.

Ao passo que, a partir da data de liberação, se pode transferir o dinheiro por meio do mesmo aplicativo. Basta clicar em “Transferir dinheiro” e inserir os dados necessários.

Os saques em espécie podem ser realizados a partir do uso de um código. Para obtê-lo, o cidadão deve acessar o Caixa Tem e escolher a opção “Saque sem cartão” e clicar em “Gerar código para saque”. Depois em “Gerar código”. A saber, ele pode ser usado em até uma hora.

O saque emergencial do FGTS pode ser feito em terminais de autoatendimento da CAIXA, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas. Nota-se ainda que se pode sacar os valores até 31 de dezembro de 2020.

O que é o saque emergencial do FGTS?

Se definiu o saque emergencial do FGTS pela Medida Provisória nº 946, de 07 de abril. Desse modo, todo trabalhador que tenha conta do FGTS com saldo, seja ativa ou inativa, pode sacar até R$ 1.045,00, valor equivalente à um salário mínimo.

Por fim, é possível consultar o valor e a data do saque no aplicativo do FGTS e no site da Caixa. Bem como através da Central Telefônica da Caixa, pelo número 111, ou pelo Internet Banking.