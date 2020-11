Saques emergenciais e PIS: veja os pagamentos ainda disponíveis

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mesmo com o ano chegando ao fim, trabalhadores e beneficiários ainda podem contar com os pagamentos dos saques emergenciais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, auxílio e PIS. Confira os pagamentos e calendários:

Auxílio emergencial

Os beneficiários estão recebendo os pagamentos de acordo com o mês que solicitou a primeira parcela. Por isso, é importante consultar o calendário completo. Para esta semana, os pagamentos que devem acontecer são:

17 de novembro: os beneficiários do Bolsa Família com o NIS terminando em 1 recebem a oitava parcela;

18 de novembro: beneficiários nascidos em novembro recebem o pagamento que faz parte do ciclo 4;

19 de novembro: quem faz parte do Bolsa Família e tem o NIS terminado em 3, recebe a oitava parcela do auxílio emergencial;

20 de novembro: nascidos em dezembro recebem nova parcela do pagamento que faz parte do ciclo 4;

21 de novembro: liberação para saques e transferências para beneficiários nascidos em abril e maio, dos ciclos 3 e 4.

FGTS emergencial

Os saques emergenciais estão de acordo com a Medida Provisória nº 946, de 07 de abril. É possível consultar o valor e a data do saque no aplicativo do FGTS e no site da Caixa. Bem como através da Central Telefônica da Caixa, pelo número 111, ou pelo Internet Banking. A organização do saque é feita maneira semelhante ao do auxílio emergencial. Com datas para depósito em conta poupança social digital e para liberação de saques e transferências, de acordo com o mês de aniversário. Assim sendo, todos os créditos em poupança foram feitos até 21 de setembro.

Portanto, todos os trabalhadores que tiveram crédito feito podem movimentar livremente os valores até o final do ano. Entretanto, como a medida foi estabelecida por conta da pandemia e deve cumprir o estado de calamidade pública, que não continuará em 2021, os saques emergenciais devem ter fim em 31 de dezembro.

PIS/Pasep

Na última terça-feira (17), foi pago o último ciclo do Pasep e os aniversariantes de novembro para o PIS. As datas para o pagamento do PIS:

Aqueles que nasceram em dezembro receberão o pagamento a partir de 15 de dezembro de 2020.

Nascidos em janeiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Nascidos em fevereiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Aqueles nascidos em março receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em abril receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em maio receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

Aqueles nascidos em junho receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

Os pagamentos aos empregados com direito ao abono salarial e não receberam terão início em dezembro. Dessa forma os trabalhadores com direito ao PIS que nasceram entre julho e dezembro receberão o benefício e os demais seguem a regra do calendário. O segundo lote de pagamentos deve incluir todos os trabalhadores que não tiveram o PIS/Pasep pago e ficaram de fora do primeiro. Assim, as empresas que tiveram até o dia 30 de setembro para regularizar as informações dos trabalhadores, que estão sendo processadas. Em suma, os registros são feitos entre o trabalhador e RH da empresa, que envia os relatórios. Portanto, o atraso é o que ocasiona os problemas para receber o abono salarial.

