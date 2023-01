Telefone e web: veja como consultar o número do PIS pelo CPF em 2023

Saiba como consultar o número do seu PIS pela internet. Foto: Álvaro Henrique / Sec. de Educação do DF

O seguro-desemprego e o abono salarial são benefícios financiados pelo Programa de Integração Social, mais conhecido apenas como PIS, e é através do número do PIS que os trabalhadores com carteira assinada recebem seus direitos, como é o caso do ao abono salarial, que é uma espécie de 14º salário. Atualmente é possível consultar o número do seu PIS por meio do CPF (Cadastro de Pessoa Física), usando a internet.

Todos os meses, as empresas fazem uma contribuição ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) que foi criado para reunir recursos e promover o pagamento do abono salarial e do seguro-desemprego. No caso do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), a contribuição ao fundo é feita pelos órgãos públicos.

O benefício é gerenciado pela Caixa Econômica Federal e quem tem conta-corrente no banco recebe o pagamento automaticamente, basta ficar atento ao calendário de pagamentos estabelecido pelo banco.

Já quem não tem conta na Caixa pode sacar o abono em uma agência da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação e o número do PIS. Esse número também é solicitado quando o trabalhador precisa dar entrada no seguro-desemprego ou na aposentadoria, por isso é tão importante ter ele em mãos.

Como descobrir o número do meu PIS pelo CPF?

Saiba como saber onde ficar o número do PIS:

Por meio de documentos físicos

O número pode ser localizado em documentos físicos, como a Carteira de Trabalho e o Cartão Cidadão, mas também é possível consultar usando o número do seu CPF, por meio de aplicativos e sites. As plataformas online que permitem acesso pelo CPF e disponibilizam o número do PIS são:

Portal e aplicativo Meu INSS

Carteira de Trabalho Digital

Aplicativo FGTS

Aplicativo Caixa Trabalhador

Aplicativo Caixa Tem

Número do meu PIS Por meio do telefone

Telefone da Central do INSS, número 135. O atendimento é das 7h às 22h de segunda a sábado, no horário de Brasília.

Telefone da Caixa, número 0800-726 0207. O atendimento é 24 horas.

Central Alô Trabalho, no número 158.

Por telefone, o trabalhador consegue não só descobrir o número do PIS usando o CPF, como também saber qual é o saldo disponível para saque.

Como usar o Meu INSS para localizar o número PIS pelo CPF

Veja o passo a passo para localizar o número do PIS:

1 – Acesse o portal Meu INSS pelo site ou aplicativo;

2 – Na tela inicial, faça seu login clicando na opção “Entrar com gov.br”

3 – Em seguida, clique na opção “Meu Cadastro” no canto superior esquerdo;

4 – Uma nova tela abrirá e nela é possível visualizar todos os dados pessoais, incluindo o número do PIS.

Número do PIS na Carteira de Trabalho Digital

1 – Caso ainda não tenha o aplicativo Carteira de Trabalho Digital em seu celular, baixe-o;

2 – Em seguida, abra o aplicativo, clique em “Entrar” e fala login com sua conta gov.br, utilizando o número do CPF;

3 – Na tela seguinte, clique na opção “Contratos” para visualizar todos os contratos registrados em sua carteira de trabalho;

4 – Clique no sinal de “+” que aparecerá ao lado do nome da empresa;

5 – Uma nova tela abrirá contendo informações sobre seu contrato de trabalho, incluindo seu número do PIS.

Como encontrar o meu número PIS pelo app do FGTS

Outra forma de conseguir o número é pelo aplicativo do FGTS:

1 – Baixe o aplicativo do FGTS, caso ainda não tenha;

2 – Acesse o aplicativo e faça login utilizando seu CPF e senha cadastrada para acessar contas da Caixa;

3 – Marque a verificação para provar que você não é um robô e clique em “Continuar”;

4 – No canto inferior direito clique na opção “Mais”;

5 – Em seguida clique na opção “Endereço e Dados Pessoais”;

6 – Na tela seguinte vão aparecer todos seus dados pessoais, inclusive o número do PIS.

Quem pode receber abono salarial?

Tem direito ao abono salarial os trabalhadores com carteira assinada que, no ano anterior, receberam até dois salários mínimos. Esses trabalhadores poderão receber abono no valor de 1 salário mínimo.

Além disso, os candidatos ao recebimento dessa verba precisam ter ao menos 5 anos de cadastro no PIS e seus dados relacionados na RAIS do ano anterior. As informações da RAIS também devem ter sido enviadas pelo empregador para o Ministério do Trabalho dentro do prazo.

