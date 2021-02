Tem como estornar um Pix? Saiba como funciona a devolução

O Pix é um sistema que promete facilitar transações. Através de uma chave, que serve como um atalho para identificar e localizar cada conta no sistema, o cliente pode realizar pagamentos 24 horas por dia, sete dias por semana. Após cadastrar, ele torna as transferências mais ágeis que o DOC e TED, com operações em apenas 10 segundos. Contudo, apesar de facilitador, ainda traz dúvidas em relação ao estorno de valores transferidos utilizando o Pix. Entenda:

Como funciona o estorno no Pix?

O estorno do dinheiro recebido com Pix pode sim acontecer, mas com ressalvas. Como o Pix é uma transação instantânea, que demora cerca de 10 segundos para mudar os recursos de uma conta para outra, depois de realizado não é mais possível ser cancelado. Em suma, o consumidor pode cancelar a transação pelo Pix antes da última etapa, que é confirmar a senha de quatro dígitos.

Para ter o dinheiro que transferiu de volta, deve-se pedir que o recebedor do Pix faça a devolução do valor pago. Assim, a devolução é iniciada por quem recebeu o dinheiro. Mas, nos casos onde a transferência foi feita com os dados incorretos ou não existe maneira de entrar em acordo com as partes, o processo é semelhante ao que acontece em TEDs e DOCs.

Em suma, o pagador deverá entrar em contato com o banco por onde fez o Pix e solicitar o estorno. Apenas pagamentos feitos nos últimos 90 dias corridos poderão ter estorno do Pix. Segundo o portal Contábeis,

Além disso, conforme define o Código de Defesa do Consumidor, continua valendo o direito de arrependimento de compra.

Como transferir dinheiro pelo Pix?

Para transferir dinheiro através do sistema, o cliente deve:

Cadastre uma chave, que pode ser número de celular, CPF ou e-mail, por exemplo; Busque a aba “Pix” em seu aplicativo; Toque em “Transferir” e indique o valor da transferência; Para fazer a transferência, insira a chave da pessoa favorecida e conclua a transação em poucos segundos.

Assim, a transação dispensa informar todos os dados bancários e pessoais do favorecido. É possível encontrar a funcionalidade nos diversos aplicativos de bancos e fintechs. A operação pode ser feita a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. Além disso, o cadastro desse código é feito também nesses aplicativos, basta acessar a seção destinada.

Como se proteger e se livrar dos golpes?

Não clique em links desconhecidos;

Verifique a reputação das lojas e formas de pagamento;

Confirme os dados;

Utilize o Pix apenas no aplicativo da instituição financeira

Em compras de maior valor, dê preferência ao cartão de crédito, que permite o estorno.

