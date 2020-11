Vagas de emprego temporárias: 10 sites para facilitar sua busca

Mais de 400 mil vagas de emprego temporário devem ser criadas no final do ano, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem). Da mesma forma que a oferta aumenta, a demanda e a procura por oportunidades de emprego ou renda extra também aumenta com a chegada do Natal. Assim, muitos trabalhadores têm buscado oportunidades de renda durante o período. No mês de novembro e dezembro, a alta das buscas deve estar no comércio por conta da Black Friday e Natal.Portanto, reunimos as principais plataformas com vagas abertas para posições de empregos e vagas temporárias e de renda extra:

O Google é um dos sites de vagas de emprego temporárias

Como uma ferramenta de busca online, ele entrega também resultados de ofertas de emprego, com resultados personalizados através da sua localização. Com efeito, as vagas vêm diretamente de empregadores e sites de empregos em toda a Web. Assim que esses sites publicam novas vagas, elas são adicionadas ao Google.

Asserttem: você pode encontrar seu job por lá

A Associação Brasileira do Trabalho Temporário é uma entidade sem fins lucrativos, que atua pela regulamentação do Trabalho Temporário no Brasil. Além disso, o trabalho temporário também possui regras específicas, e existem séries de agências especializadas em organizar essas contratações. Assim, oferece especificamente vagas de empregos temporárias, e o trabalhador deve apenas ficar atento às taxas. O site da Asserttem realiza buscas com filtros de estado.

Linkedin é um dos mais famosos, vale a pena conferir

O Linkedin também é conhecido como a rede social para profissionais, mas ela também oferece buscas e resultados de empregos. Assim, basta pesquisar o termo desejado no campo de busca, e os resultados podem ser filtrados conforme seu desejo. Dessa forma, manter o perfil ativo e atualizado pode ser uma das maneiras que ajuda o trabalhador a conseguir uma vaga.

99Jobs possui vagas de emprego temporárias

Plataforma de relacionamento com o trabalho, o 99Jobs permite o cadastro de currículos gratuitamente, além de oferecer mecanismos de busca que vão de acordo com o perfil do candidato. O recrutamento está sendo realizado online por conta da pandemia.

Assim como o Emprega Brasil

Através do site Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, é possível encontrar um banco de vagas de acordo com o perfil e objetivos profissionais. Assim, a ferramenta faz a intermediação entre candidatos e empregadores, e permite que o usuário se candidate para a oportunidade de emprego disponível no sistema.

Vagas.com.br

O Vagas oferece oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional, além de ofertar soluções para as empresas de diversos segmentos e portes. Dessa maneira, segundo o site, são mais de três mil empresas clientes, com mais de 100 mil vagas abertas por ano.

Trampos oferece oportunidades

Em suma, o Trampos.co é voltado para áreas de comunicação e tecnologia, e apresenta vagas principalmente de agências, startups, produtoras e outras empresas. Site já conhecido por oferecer oportunidades de trabalho para as áreas de comunicação e marketing, o Trampos.co também conta com a oferta de trabalhos freelancer. Portanto, é só você marcar a sua área de atuação e filtrar para ‘freela’, e você encontra de maneira fácil e prática diversas oportunidades.

Confira o GoVagas

Trata-se de um site para cadastro de currículos e divulgação de oportunidades, voltado para vagas operacionais, auxiliar e administrativo. Assim, com filtros de localização, o site tem como objetivo a colocação de pessoas no mercado de trabalho com a facilidade e alcance de maneira simples e intuitiva.

Trovit

Trovit Empregos é um agregador que busca em diversas plataformas diferentes ao mesmo tempo, em milhares de páginas de anúncios em uma única ferramenta. A plataforma de Trovit Empregos possibilita filtrar os resultados de busca e obter somente os que são relevantes para você. Os critérios podem ser área de atuação, setor, cidade, data de publicação do anúncio, tipo de contrato, jornada de trabalho, experiência, salário, e uma longa lista de outras preferências.

Goowit

Com a proposta de ser um tinder do trabalho, o Goowit promove encontros entre candidatos e empresas que combinem. Funciona através de perguntas que fazem entender o perfil do usuário, além de sugerir melhorias. Entretanto, partes dos conteúdos ainda funcionam em inglês.

Sites para freelancers

Por fim, além das vagas de emprego temporárias, é possível encontrar trabalhos remotos, através dos sites para freelancers, que são boas opções para pessoas que desejam ganhar um dinheiro extra ou mesmo quem quer se dedicar a modalidade de maneira integral. Ademais, existem muitas áreas de atuação que permitem o trabalho remoto, e se você se encaixa neste caso, talvez seja hora de você buscar inovar através do trabalho freelancer.

99freelas

99designs

Freelancer.com

Workana

Meu redator

GetNinjas

Vinteconto

Plataforma Rock Content

Comunica Freelancer

Busca Freela

