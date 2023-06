Vai antecipar o Bolsa Família em junho? Valor será maior

O pagamento da sexta parcela do Bolsa Família em junho de 2023 começa a cair na segunda-feira, 19 de junho, como havia anunciado a Caixa Econômica Federal. Seguindo a previsão das parcelas anteriores, os beneficiários precisam ficar atentos que a qualquer momento a Caixa vai anunciar o novo calendário.

Parcela do Bolsa Família em junho será antecipada?

Para beneficiários do Bolsa Família, o calendário de pagamento segue o número final do NIS e a partir do dia 19 de junho até 30 de junho. Para esse mês não há previsão de antecipar o Bolsa Família.

Veja como fica o pagamento da parcela:

NIS com final 1 recebem em 19 de junho, segunda-feira

recebem em 19 de junho, segunda-feira NIS com final 2 recebem em 20 de junho, terça-feira

recebem em 20 de junho, terça-feira NIS com final 3 recebem em 21 de junho, quarta-feira

recebem em 21 de junho, quarta-feira NIS com final 4 recebem em 22 de junho, quinta-feira

recebem em 22 de junho, quinta-feira NIS com final 5 recebem em 23 de junho, sexta-feira

recebem em 23 de junho, sexta-feira NIS com final 6 recebem em 26 de junho, segunda-feira

recebem em 26 de junho, segunda-feira NIS com final 7 recebem em 27 de junho, terça-feira

recebem em 27 de junho, terça-feira NIS com final 8 recebem em 28 de junho, quarta-feira

recebem em 28 de junho, quarta-feira NIS com final 9 recebem em 29 de junho, quinta-feira

recebem em 29 de junho, quinta-feira NIS com final 0 recebem em 30 de junho, sexta-feira

Qual o valor do Bolsa Família?

O valor da parcela do Bolsa Família começa em R$ 600 e pode chegar a R$ 850, dependendo do número integrantes do grupo familiar. Além do valor mínimo, neste ano estão sendo pagos os valores de R$ 150,00 adicional para famílias com crianças até os seis anos; R$ 50 adicional para famílias com crianças ou adolescentes de 7 a 18 anos (incompletos); e R$ 50 - adicional para família com gestantes e lactantes.

Com isso, o o governo federal projeta um tíquete médio por família de R$ 705,40 - maior valor da história do programa de transferência de renda. As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Vai ter 13º do Bolsa Família?

Neste ano, o governo federal aumento o valor do benefício e antecipou o pagamento do décimo terceiro do INSS, mas o Bolsa Família deve continuar sem o extra.

Até o momento, o governo federal já acenou que não haverá pagamento extra do benefício, pois ele se trata de um benefício assistencial, logo não exige contribuição ao INSS.

Em entrevista reportada pelo Estadão em março, o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reforçou que por se tratar de um programa social, o benefício não possui as mesmas características de um contrato salarial, seja no setor público ou privado, e por isso não há garantia para o pagamento.