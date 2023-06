Revolução de 1932: dia 9 de julho de 2023 é feriado mesmo?

Veja a lista de feriados até o fim do ano

O Dia 9 de julho, que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, é uma importante celebração para o estado de São Paulo. Mas a data é feriado ou ponto facultativo?

Dia 9 de julho é feriado?

O dia 9 de julho feriado estadual em São Paulo, em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. Neste ano, no entanto, a data vai cair em um domingo.

A data é celebrada apenas em SP e, por isso, as atividades das cidades paulistas podem sofrer alteração, como no horário de funcionamento de bancos, correios, transporte coletivo, órgãos públicos e comércio. No mercado financeiro, não haverá pregão na Bolsa de valores, B3.

Já o próximo feriado nacional vai demorar um pouco mais, só dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Em 2023, a data vai cair em uma sexta-feira.

Próximos feriados nacionais em 2023

De acordo com a portaria lançada pelo Ministério da Economia em dezembro do ano passado, neste ano ainda há 5 feriados nacionais até o fim do ano.

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

O que foi a Revolução de 1932?

Comemorado no Estado de São Paulo, o feriado de 9 de Julho relembra a Revolução Constitucionalista de 1932, que tentou derrubar o então presidente Getúlio Vargas, e é considerada a data magna do Estado.

O feriado comemora o início da Revolução Constitucionalista, quando o Estado de São Paulo organizou um levante para derrubar o governo de Getúlio Vargas .

A Revolução, episódio que também foi chamado de "Guerra Paulista", é considerado o mais importante movimento ocorrido em São Paulo e o último grande combate armado do Brasil.

São Paulo não ganhou o combate mas as conquistas, obtidas dois anos depois, foram fundamentais para o País: em maio de 1933 foram marcadas as eleições para a Assembléia Constituinte. Em 1934, Getúlio Vargas promulga a Constituição Brasileira, o povo passa a ter direito ao voto, inclusive as mulheres, que até então eram excluídas.

Desde 1968, quando foi construída em frente ao Parque do Ibirapuera, a sede do Parlamento Paulista tem o nome de Palácio 9 de julho, em memória à Revolução.

Ela é localizada ao lado do obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, ou Obelisco do Ibirapuera, que é um monumento construído em homenagem aos estudantes e soldados mortos na Revolução. Ele abriga os corpos dos estudantes do MMDC e de outros 713 ex-combatentes. É um patrimônio histórico tombado por conselhos estaduais.

