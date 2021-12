Vale Gás da Petrobras: quem tem direito ao novo benefício?

A partir deste mês, as famílias de baixa renda poderão contar com mais um benefício. Isso porque a Petrobras vai conceder um vale de R$ 100 para a compra de botijões de gás de cozinha. Esse benefício vai ser pago até o final de 2022, portanto, entenda como será o Vale Gás da Petrobras e quem tem direito ao novo auxílio.

Quem tem direito ao Vale Gás da Petrobras?

Para aqueles que querem saber se tem direito ao Vale Gás, ressaltamos que a Petrobras ainda não deu detalhes sobre os critérios que devem ser cumpridos para receber o benefício. Mas a companhia informou que a seleção vai ser realizada levando em conta os seguintes requisitos para a definição dos beneficiários:

>> famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social que estão inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais);

>> famílias de baixa renda que são atendidas pelos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social);

>> famílias que participam de projetos realizados pelas instituições sem fins lucrativos que são parceiras da companhia em projetos socioambientais;

>> moradores de moradoras de comunidades que ficam próximas das áreas operacionais da Petrobras;

Com isso, cerca de 300 mil famílias brasileiras devem ser beneficiadas com o Vale Gás da Petrobras. Assim, a expectativa é de que o programa alcance pelo menos 1,2 milhão de pessoas.

É preciso se inscrever para ganhar o benefício?

Não. Até o momento não há informações sobre cadastros ou plataformas disponíveis para a inscrição daqueles que querem receber o benefício. O que se sabe é que a seleção dos contemplados será feita pela Petrobras com o apoio das instituições parceiras, visto que elas já atendem às famílias por meio de doações de cestas básicas ou cartões alimentação, por exemplo. As instituições fornecerão o auxílio para cerca de 90 mil famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem nas comunidades que ficam próximas aos centros de operações da Petrobrás, além de 210 mil que participam de projetos e são atendidas por instituições parceiras. Como será o pagamento do Vale Gás?

O programa contará com uma verba de R$ 300 milhões que será utilizada até o final de 2022. O pagamento será feito tanto pela Petrobras quanto pelas instituições parceiras, que também receberão parte dos valores e ficarão responsáveis pelo pagamento do auxílio.

Com isso, elas poderão comprar os botijões de 13 kg de revendedores que são cadastrados junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Para isso, deverá ser realizada a cotação de preço com, pelo menos, três revendedores.

Esse orçamento será utilizado para a prestação de contas com a Petrobras. O vale gás também poderá ser disponibilizado por meio de um voucher que será disponibilizado para os beneficiários.

Auxílio-gás do Governo Federal