Valor do Auxílio Brasil em junho de 2022; consulta está aberta

O governo federal dá início no dia 17 de junho a uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil, programa que pôs fim ao Bolsa Família. Veja valor do Auxílio Brasil em junho de 2022 e calendário completo do período de 17 a 30 de junho.

Valor do Auxílio Brasil em junho de 2022

Em junho, o valor mínimo do Auxílio Brasil é R$ 400. No entanto, os beneficiários também podem receber R$ 1.000,00 como adicional do programa, caso faça parte do Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o Auxílio Esporte Escolar.

Além disso, famílias atendidas pelo Programa Auxílio Brasil que possuam em sua composição agricultores familiares podem receber um bônus de R$ 200,00.

Podem receber o benefício famílias com renda per capita até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil em junho de 2022

No mês de junho de 2022, o pagamento será feito entre os dias 17 e 30, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 17 de junho – sexta

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 20 de junho – segunda

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 21 de junho – terça

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 22 de junho – quarta

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 23 de junho – quinta

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 24 de junho – sexta

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 27 de junho – segunda

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 28 de junho – terça

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 29 de junho – quarta

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 30 de junho – quinta

De acordo com as regras do governo, recebe automaticamente o Auxílio Brasil as pessoas que já tinham cadastro no Bolsa Família. Inclusive, os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família continuarão válidos para o novo programa.

Aqueles que estão inscritos no CadÚnico, mas que não recebiam o Bolsa Família, vão para a lista de espera do programa. Ainda não há informação do inicio do pagamento. Isso porque, o seleção será feita a partir dos beneficiários inscritos no programa.

Já quem não tem está no CadÚnico e precisa do benefício, a recomendação é buscar o registro em um Cras (Centro de Referência da Assistência Social).

Como consultar o Auxílio Brasil

Quem tem interesse em saber qual o valor do Auxílio Brasil em dezembro, pode fazer a consulta através dos canais oficiais disponibilizados pelo Governo, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Uma das opções é acessar o aplicativo Caixa Tem por meio de um aparelho celular.

Neste caso, é necessário aguardar a data do depósito do próximo mês. Para os novos beneficiários o calendário de pagamento oficial ainda será divulgado pelo Ministério da Cidadania, depois, basta conferir qual o valor do Auxílio Brasil. Os cidadãos também podem acessar o aplicativo Auxílio Brasil para acompanhar os pagamentos.

O novo aplicativo substitui a antiga plataforma utilizada pelos beneficiários do Bolsa Família. Então, basta atualizar o aplicativo e acessar com a mesma senha. Ou informar a senha de acesso utilizada no Caixa Tem e o seu CPF. Feito isso, faça a consulta da situação do seu benefício. As atualizações sobre o valor do Auxílio Brasil em dezembro nas plataformas serão realizadas em breve. Outra opção é ligar para o telefone 0800 426 02 07.

SAIBA MAIS

