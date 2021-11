Valor do Auxilio Brasil em novembro: saiba de quanto será a parcela

O governo federal inicia nesta quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, os repasses do Auxílio Brasil. O programa é o substituto do Bolsa Família, apresentado em 2003 como assistência para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Saiba qual valor do Auxílio Brasil em novembro, mês da primeira parcela.

Qual o valor do Auxílio Brasil em novembro?

Neste mês, o Auxílio Brasil terá valor médio de R$ 217,18 – reajuste de 17,84% em relação ao que era pago pelo Bolsa Família. A expectativa é que, a partir de dezembro, o benefício passe a ser de R$ 400, prometido desde o anúncio do programa em agosto. Para isso, o governo espera a aprovação da PEC dos Precatórios, que vai liberar orçamento para viabilizar o projeto. Caso seja aprovada, a diferença no valor será pago de forma retroativa no mês que vem.

O primeiro repasse do Auxílio Brasil vai beneficiar quem já recebia o Bolsa Família (14,6 milhões de famílias). Até o final do ano, há projeção de chegar aos 17 milhões de beneficiários. Para participar do programa, é preciso atender aos requisitos e estar ativo do Cadastro Único (CadÚnico).

O valor do Auxílio Brasil em novembro contempla, de maneira geral, dois grupos de benefícios do programa. O primeiro é chamado “núcleo básico” e contempla:

Benefício Primeira Infância: valor mensal de R$ 130 por pessoa, para famílias com crianças de até 36 meses incompletos;

Benefício Composição Familiar: valor mensal de R$ 65 por pessoas, para famílias com gestantes, crianças e adolescentes de 3 a 17 anos e/ou jovens de 18 a 21 anos e matriculados na educação básica;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: R$ 100, concedidos caso, mesmo com o valor do Auxílio Brasil, a família não supere o nível da extrema pobreza.

Essas valores do Auxílio Brasil em novembro limitam até cinco benefícios por família.

Benefícios complementares

Além do núcleo básico, o valor do Auxílio Brasil em novembro vai compreender uma série de benefícios:

Auxílio Criança Cidadã: R$ 200 para crianças em turno parcial, e R$ 300 para aquelas em turno integral, destinados às famílias com crianças de zero a 48 meses com fonte de renda, mas sem vaga em creches públicas ou privadas;

Auxílio Esporte Escolar: 12 parcelas mensais de R$ 100, além de parcela única de R$ 1.000, especial para adolescentes entre 12 e 17 anos e que se destaquem nos Jogos Escolares Brasileiros — para receber o benefício do Auxílio Brasil, a família já deve estar inscrita no programa;

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: 12 parcelas mensais de R$ 100, além de parcela única de R$ 1.000, pagos a estudantes já inscritos no programa e que se destaquem em competições acadêmicas e/ou científicas;

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: valor do Auxílio Brasil em novembro contempla quem tem vínculo empregatício comprovado e carteira assinada, o valor é de R$ 200 mensais — limitados a um recebimento por família;

Benefício Compensatório de Transição: para famílias que tiveram perda de renda com as mudanças na transição do valor do Auxílio Brasil, em comparação com o que era pago pelo Bolsa Família;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural:pago às famílias inscritas no Auxílio Brasil que tenham agricultores familiares. O benefício é de R$ 200 mensais, limitado a um recebimento por família.

