O que sabemos sobre o saque emergencial do FGTS de 2021?

Com o fim do auxílio emergencial, o governo federal avalia maneiras de auxiliar a população sem afetar o orçamento. Entre elas, está uma nova rodada do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2021, que acompanha outras medidas. O plano de medidas que está sendo montado pelo Ministério da Economia está montando poderá ser acionado conforme a intensidade das crises sanitárias e econômicas no país, segundo a Folha. As decisões devem ser anunciadas em fevereiro.

Nova rodada

Em um cenário inicial, as ações não devem ter impacto nas contas públicas. Assim, os primeiros recursos acionados serão as antecipações do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS e do abono salarial. As iniciativas devem ter execução em fases, enquanto o governo avalia a necessidade de adotar novas ações.

Um membro da equipe econômica afirmou à Folha que há margem de recursos no FGTS para permitir uma nova rodada de retiradas. A medida não comprometeria a sustentabilidade do fundo. Ainda não há definição sobre o formato do programa e valores que seriam liberados para os trabalhadores na nova rodada do saque emergencial do FGTS em 2021.

O Saque emergencial do FGTS continua em 2021?

Neste ano, o salário mínimo teve um reajuste de 5,26%. E, caso o saque do fundo tenha uma nova rodada e se mantenha no mesmo formato, os trabalhadores devem poder retirar até R$ 1.100 de suas contas.

No entanto, ainda não há confirmação sobre a continuidade do FGTS emergencial em 2021. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, publicada em 15 de dezembro de 2020, o governo federal estuda incluir uma nova rodada dessa modalidade de saque, em conjunto com o plano de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Segunda a mesma reportagem, um dos formuladores do plano informou que há a possibilidade de divulgar as medidas a partir do final de janeiro. Ao passo que um membro da equipe econômica afirmou ao jornal que há margem de recursos no fundo para possibilitar esse movimento.

Como funcionou?

Nesse sentido, o FGTS Emergencial foi definido pela Medida Provisória nº 946, de 07 de abril. Em suma, permitiu que até 31 de dezembro de 2020 todo trabalhador com conta do FGTS com saldo, seja ativa ou inativa, pudesse sacar o limite de R$ 1.045, valor equivalente a um salário mínimo na época.

A medida foi colocada em prática para enfrentamento à pandemia. Dessa forma, o calendário foi dividido com datas para depósito em conta poupança social digital e para liberação de saques e transferências, seguindo a ordem do mês de aniversário dos trabalhadores.

Foi possível movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem, seja para pagar boletos e contas domésticas ou para fazer compras online com o cartão de débito virtual. Os saques puderam ser feitos em terminais de autoatendimento da Caixa, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas. Ou ainda de forma online, através da alternativa do saque digital no aplicativo do FGTS.

Quais serão as mudanças do saque emergencial em 2021?

A modalidade de saque deve seguir os moldes de 2020. Assim, todos os brasileiros com saldo igual ou maior que o atual salário mínimo devem conseguir fazer retiradas. O cronograma deve seguir as datas de nascimento e as transações serão feitas pelo Caixa Tem.

Entretanto, a quantia pode ser reduzida para diminuir os impactos na rentabilidade do FGTS. A lógica é que, quanto maior for o número de saques, menos atrativo se tornará os lucros pelo fundo de garantia, diminuindo então a projeção de serviços como financiamentos e mais.

