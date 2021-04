Veja como fazer consulta do auxílio emergencial pelo celular

A nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial já começou e os cidadãos conseguem verificar se estão incluídos pela internet. Devem receber as quatro parcelas de 2021, os beneficiários que receberam os valores no ano passado e atendem as novas regras do programa. Para fazer a consulta do auxílio emergencial pelo celular é preciso acessar o site da Dataprev.

Neste ano, o auxílio emergencial deve atender a mais de 40 milhões de pessoas e está limitado a uma membro por família. As parcelas da ajuda do governo têm o valor de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, variando de acordo com a composição familiar.

Onde consultar o auxílio emergencial 2021?

A consulta do auxílio emergencial de 2021 pode ser feita inteiramente pela internet. O Governo Federal liberou a lista de beneficiários no dia 02 de abril após análise da Dataprev. A consulta pode ser feita nos seguintes portais:

Passo a passo para fazer consulta do auxílio emergencial pelo celular

Após acessar um dos portais, é necessário informar alguns dados pessoais. Informe o seu nome completo, data de nascimento, número do CPF e o nome completo da mãe. Caso o nome da mãe não conste na certidão de nascimento, marque a opção “Mãe desconhecida”.

Feito o login, caso o auxílio emergencial tenha sido negado, é possível contestar. Em caso do pedido ser negado, aparecerá a seguinte mensagem “Seu benefício não foi aprovado pelos seguintes motivos”. Clique em “Critérios” para saber os motivos.

Após ler quais foram os critérios da negativa, é possível contestar. Os pedidos de contestação podem ser feitos até 12 de abril.

Por outro lado, caso o auxílio emergencial tenha sido aprovado, a mensagem que aparecerá é a seguinte “Seu benefício foi aprovado e será enviado para CAIXA”. Aparecerá também o valor do crédito e quando será depositado.

