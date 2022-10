Às vésperas do segundo turno das eleições, o governo anunciou que irá antecipar o pagamento do Auxílio Brasil e o Vale Gás em 7 dias. Agora, a Caixa informou que o empréstimo do Auxílio Brasil deve após o 15 de outubro.

A confirmação foi feita pela presidente da Caixa, Daniela Marques, que anunciou na terça-feira, dia 4, que os empréstimos consignados para beneficiários do auxílio Brasil começarão a ser feitos a partir da primeira quinzena de outubro.

Segundo ela, o banco vai oferecer juros menores que o limite de 3,5% e o o número máximo de parcelas será de 24.

Os beneficiários dos programas sociais como o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, terão como margem de empréstimo 40% do valor do benefício. De acordo com a Agência Senado, este é o limite máximo que o beneficiário pode ter comprometido.

Como será o empréstimo do Auxílio Brasil?

O empréstimo do Auxílio Brasil será concedido com desconto automático das parcelas na folha de pagamento do benefício.

Esta modalidade é a mesma oferecida para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS. O beneficiário autoriza o Governo Federal a descontar a parcela mensalmente dentro da margem estabelecida.

No caso do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, a margem é de 40% do valor. Ou seja, beneficiários que solicitarem o empréstimo consignado do Auxílio Brasil podem pagar por mês até R$ 160,00.

A regra estabelece que o número máximo de parcelas será de 24 vezes.

“A portaria estabelece o limite de juros de 3,5% ao mês. Esse teto pode ser ainda menor, dependendo da negociação da instituição financeira com o tomador do empréstimo”, informou, em nota, o ministério. No entanto, cada instituição poderá estipular sua taxa- desde que menor que 3,5%.

