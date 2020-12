Veja quais são as 25 marcas brasileiras mais valiosas de 2020

Lista divulgada em evento virtual pela Interbrand nesta quinta-feira (10) elencou as 25 marcas brasileiras mais valiosas de 2020. O critério avaliado pela instituição esteve na análise de marcas que divulgaram suas informações financeiras.

As 25 marcas brasileiras mais valiosas somam R$ 135 bilhões, crescimento de 4% em relação a 2019.

As Marcas Brasileiras Mais Valiosas são:

Itaú Bradesco Skol Brahma Natura Banco do Brasil Petrobras Vivo Magalu Xp Renner Americanas Ipiranga Cielo Drogasil Porto Seguro Havaianas Casas Bahia Assaí Atacadão Sulamérica PagSeguro Localiza Fleury Totvs

Já as cinco primeiras representam 77% deste valor (R$ 135 bilhões), o que segundo a Interbrand demonstra que as marcas brasileiras mais valiosas ainda precisam saber transformar sua força de marca em resultados financeiros.

Pela primeira vez, a multinacional brasileira do ramo de beleza, entrou para a lista das Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2020. Segundo a Interbrand, a Natura teve um crescimento de 16% em seu valor, em relação ao ano passado.

Três marcas aparecem no ranking pela primeira vez: XP Inc, Drogasil e Pagseguro.

Comparado à 2019, outras 18 apresentaram variação positiva em seu valor. A Magalu obteve o crescimento mais expressivo do ranking, com 62%. Ela ficou a frente da Natura, com 16%, Itaú, com 11%, e Lojas Americanas, com 10%.

Sobre a pesquisa

Em sua pesquisa, a Interbrand analisa performance financeira, percepção e influência das marcas brasileiras mais valiosas junto aos consumidores. Em parceria com a Provokers, a Interbrand entrevistou mil brasileiros que que deram sua opinião sobre cem marcas.

Este ano um novo critério foi considerado: o Índice de Força de Marca superior a 50%, que consolida em um único indicador a capacidade da marca em impulsionar os resultados dos negócios, além de mostrar um roteiro acionável para seu crescimento. Marcas que souberam ‘escutar, dialogar e agir de forma decisiva’ foram destaque no levantamento da Interbrand.

Segundo Beto Almeida, CEO da Interbrand, estas marcas estão fazendo movimentos icônicos e ‘investindo em grandes apostas na forma de interação com seus públicos’.

Ele alertou ainda que experiências relevantes e propósitos inspiradores das marcas brasileiras mais valiosas, principalmente neste ano atípico com a pandemia do Coronavírus, continuam válidas para 2021 e diz: “ano que vem prevemos um cenário competitivo acirrado, com consumidores sempre mais exigentes e bem informados”.