Quando começa o Auxilio Brasil e qual será o valor do novo benefício

Com o fim do auxílio emergencial, o governo está trabalhando nos últimos detalhes do seu novo programa social. Por conta disso, muitos brasileiros querem saber quando começa o Auxilio Brasil que, assim como o Bolsa Família, será voltado à distribuição de renda para famílias em situação de vulnerabilidade.

Diante disso, saiba que todas as pessoas que já estão cadastradas receberão o benefício automaticamente durante este mês. Para te ajudar a saber quando você vai receber o benefício, listamos a seguir todas as datas do pagamento que serão realizados em novembro. Aproveite para saber qual será o valor do novo benefício.

O que é o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil foi criado para substituir o programa Bolsa Família que atualmente atende às famílias brasileiras de baixa renda. A iniciativa aprimora a política de transferência de renda do Governo Federal. Por isso, o novo programa conta com três principais benefícios básicos. São eles:

>> Benefício Primeira Infância: contempla famílias com crianças entre zero e 36 meses incompletos;

>> Benefício Composição Familiar: é direcionado à famílias que possuem jovens de 18 a 21 anos incompletos, como forma de incentivo aos estudos;

>> Benefício de Superação da Extrema Pobreza: será pago para as famílias cuja renda não supere a linha da extrema pobreza.

Além disso, o Auxílio Brasil também reúne outros benefícios que são voltados à assistência social, saúde, educação e emprego. Isso garantirá um valor maior à ser recebido pela família mensalmente. Para realizar o pagamento, é esperado que o governo utilize a mesma base do Bolsa Família para começar o pagamento do Auxilio Brasil.

Quando começa o Auxilio Brasil?

O governo federal já anunciou quando começa o Auxilio Brasil: a liberação do dinheiro terá início no dia 17 de novembro e se estenderá até o dia 30. O benefício será depositado de acordo com o calendário atual do Bolsa Família, que costuma ser pago nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Para acompanhar o pagamento do Auxilio Brasil, listamos a seguir todas as datas de depósito do dinheiro que também continuam sendo definidas de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Então, confira quando começa o pagamento do Auxilio Brasil em 2021:

1ª semana de pagamentos do Auxílio Brasil

>> Beneficiários com NIS final 1: recebem dia 17 de novembro;

>> Beneficiários com NIS final 2: recebem dia 18 de novembro;

>> Beneficiários com NIS final 3: recebem dia 19 de novembro;

Quando começa o Auxilio Brasil – 2ª semana de pagamento do Auxílio Brasil

Quem está aguardando para saber quando começa o Auxilio Brasil precisa ficar atento à um detalhe: tradicionalmente o benefício não é liberado aos finais de semana. Sendo assim, o pagamento será retomado no dia 22, veja quem recebe:

>> Beneficiários com NIS final 4: recebem dia 22 de novembro;

>> Beneficiários com NIS final 5: recebem dia 23 de novembro;

>> Beneficiários com NIS final 6: recebem dia 24 de novembro;

>> Beneficiários com NIS final 7: recebem dia 25 de novembro;

>> Beneficiários com NIS final 8: recebem dia 26 de novembro;

3ª semana de pagamentos do Auxílio Brasil

Os beneficiários que recebem através do NIS 9 e 0 3ª serão os últimos a receber o Auxílio Brasil. Para saber quando começa o Auxilio Brasil para esses dois grupos confira:

>> Beneficiários com NIS final 9: recebem dia 29 de novembro;

>> Beneficiários com NIS final 0: recebem dia 30 de novembro;

Quais as datas de pagamento Auxilio Brasil em dezembro?

Os beneficiários também já podem consultar a data da liberação do pagamento que será realizado durante o mês de dezembro. É importante lembrar que esse calendário é diferente, visto que será antecipado devido ás festividades de final de ano. Assim, veja se seguir quando você vai receber o auxílio brasil em dezembro:

>> Beneficiários com NIS final 1: recebem dia 10 de dezembro;

>> Beneficiários com NIS final 2: recebem dia 13 de dezembro;

>> Beneficiários com NIS final 3: recebem dia 14 de dezembro;

>> Beneficiários com NIS final 4: recebem dia 15 de dezembro;

>> Beneficiários com NIS final 5: recebem dia 16 de dezembro;

>> Beneficiários com NIS final 6: recebem dia 17 de dezembro;

>> Beneficiários com NIS final 7: recebem dia 20 de dezembro;

>> Beneficiários com NIS final 8: recebem dia 21 de dezembro;

>> Beneficiários com NIS final 9: recebem dia 22 de dezembro;

>> Beneficiários com NIS final 0: recebem dia 23 de dezembro;

Qual o valor do Auxílio Brasil?

Atualmente o valor médio pago pelo programa Bolsa Família é de R$ 189. Era esperado que o benefício pago este mês fosse de pelo menos R$400 conforme anunciado anteriormente. No entanto, o governo federal ainda aguarda a definição das fontes de recurso para custear o novo benefício.

Diante disso, a quantia paga em novembro será corrigida em 17,84%. Isso corresponde à R$ 222. Mas a partir de dezembro, a expectativa é de que comece a ser pago um complemento o que fará com que o benefício passe a ser de R$ 400 mensais por família.

Com isso, os beneficiários já inscritos no programa Bolsa Família também terão direito de receber o novo valor de forma retroativa. Mas para aumentar a quantia do benefício o governo aguarda que a Proposta de Emenda Parlamentar (PEC 23/21), seja aprovada.

A iniciativa faz alterações na forma de pagamento de precatórios, que são as dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. Através disso, os recursos poderão ser utilizados no pagamento do Auxílio Brasil e garantir um valor mais atrativo durante 2022. A PEC está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Quem vai receber quando começar o Auxilio Brasil?

Inicialmente o benefício será concedido para aproximadamente 14,6 milhões de famílias brasileiras, sendo assim, as pessoas que já estão cadastradas receberão o dinheiro de forma automática. Neste caso não é necessário fazer um novo cadastro.

A partir de dezembro, se espera que o pagamento do Auxílio Brasil será ampliado para 17 milhões de famílias. Assim, podem receber o Auxílio Brasil as famílias que estão em condição de pobreza e de extrema pobreza. Atualmente, a renda familiar para garantir a participação no novo programa é a seguinte:

>> famílias em situação de extrema pobreza famílias: renda de até R$ 89 por pessoa;

>> famílias em situação de pobreza: renda mensal varia de R$ 89,01 a R$ 178 por pessoa (desde que possuam entre seus membros, gestantes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos);

Esse limite de renda ainda poderá ser alterado diante das regras do programa que ainda devem ser anunciadas pelo governo federal. Existe ainda outro requisito importante para a participação no Auxílio Brasil: ter a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal).

Portanto, se você ainda não possui esse cadastro é necessário procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua cidade e solicitar a inscrição. Para isso, tenha em mãos os documentos pessoais de todos os membros da família. É importante lembrar que o CadÚnico é feito apenas de forma presencial.

O nome das famílias beneficiárias que terão direito de receber esse dinheiro será divulgada pelo governo federal, assim como os valores dos demais auxílios previstos na Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021. A relação será divulgada em meios eletrônicos de acesso público que serão definidos em breve.