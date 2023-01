Quando termina o verão? Veja data e previsão para o outono 2023

Estação mais quente do ano, verão encerra daqui dois meses no Brasil

As altas temperaturas tão características do verão, a estação mais quente do ano no Brasil, em breve começará a dar espaço para temperaturas menos escaldantes. É a chegada do outono 2023, estação que antecede o inverno.

Quando começa o outono 2023?

De acordo com o Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), da Universidade de São Paulo (USP), neste ano, o verão termina às 18:24 do dia 20 de março para dar início ao outono.

A principal característica da estação que vai chegar é uma lenta mudança na temperatura, que deixa de ser tão quente e fica mais branda. Essa característica é mais percebida nas regiões localizadas abaixo da linha do Equador.

Nas primeiras semanas do outono o dia e a noite têm a mesma quantidade de horas, ou seja, as 24 horas de um dia são formadas por cerca de 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão. Esse processo é chamado de equinócio de outono, e à medida que o inverno se aproxima os dias vão se tornando mais curtos e as noites mais longas.

Como será o outono 2023

Segundo a empresa de consultoria em tempo e clima MetSul Meteorologia, o mundo deve continuar sob os efeitos do fenômeno climático La Niña por algum tempo ainda, e os efeitos disso serão sentidos no Brasil até o início do outono deste ano.

O La Niña afeta as temperaturas ao redor da Terra, gerando períodos de seca severa e episódios de inundações, inclusive no Brasil devido a diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental.

Nos Estados Unidos, um importante órgão que acompanha as questões climáticas, o Centro de Previsões e Clima da NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional), assim como a Universidade de Columbia, apontam que o La Niña ainda deve durar todo o verão brasileiro e se estender até o mês de março, quando se inicia o outono.

Após esse período, segundo esses órgãos norte-americanos, o fenômeno entrará numa fase de neutralidade que deve durar todo o restante do semestre, até uma provável chegada de El Niño. Diferente do La Niña, que causa resfriamento, o El Niño representa o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o que também gera consequências climáticas em diversas regiões ao redor do globo.

Clima chuvoso

Embora as projeções meteorológicas indiquem chance de El Niño a partir do inverno ou começo da primavera de 2023, a MetSul Meteorologia acredita que o fenômeno pode aparecer antes. “Pode se instalar ainda no outono de 2023 numa transição rápida de La Niña para El Niño, com pequeno intervalo de meses sob neutralidade”, afirma Estael Sias, meteorologista da empresa de consultoria, em nota divulgada no site.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nas condições de La Niña as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste brasileiras apresentam tendência de terem mais chuvas. Já o Sul tende a enfrentar mais estiagem.

Já o El Niño causa impactos bem variados no Brasil. No Norte, geralmente causa diminuição das chuvas no leste e norte da Amazônia, aumentando a chance de incêndios florestais. No Nordeste, também gera seca, mas de várias intensidades. Já no Centro-Oeste afeta pouco, geralmente causando chuvas acima da média e temperaturas elevadas no sul do Mato Grosso do Sul e menos efeitos ainda no Sudeste brasileiro. Já na região Sul são percebidos aumento da temperatura média e chuvas acima da média histórica.

