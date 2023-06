Não consigo me inscrever no Enem, e agora? Veja como fazer

Os candidatos já podem fazer a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2o23, aberto de 5 de junho até dia 16. Mas poucas horas após ser aberto, interessados em ingressar no ensino superior tem relatado dificuldade para se inscrever no Enem, então veja o passo a passo para participar.

Como fazer a inscrição do Enem 2023

Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para acesso à educação superior. Para se inscrever acesse: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/. A inscrição pede dados pessoais do candidato, endereço, e depois é preciso escolher a língua estrangeira da prova, local e, por fim, o interessado deve responder a um questionário socioeconômico.

Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro e a data de inscrição do Enem 2023 vai até 16 de junho. Para se inscrever, o candidato terá que desembolsar uma taxa de R$ 85 – que deve ser paga até 21 de junho.

Como será o Enem?

O exame deste ano deve seguir o padrão adotado em anos anteriores. O candidato poderá escolher o formato da prova, que poderá ser em papel ou digital, mas ambas serão aplicadas nos locais de prova – não existe versão para fazer o exame em casa.

A preferência do formato da prova, como o idioma, deverão ser indicados no ato de inscrição.

Serão 180 questões das áreas de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), matemática e ciências humanas. A redação mantém-se manuscrita.

O Exame vai aplicar aos candidatos no primeiro dia as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo dia, serão aplicadas as questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Horário do Enem 2023 (horário de Brasília)

No primeiro dia de prova, os portões serão abertos às 12h, pelo horário de Brasília, e se fecham às 13h e a prova começa às 13h30. No primeiro dia, o término será 19h. Enquanto no segundo dia o tempo será menor, e a prova terá que ser entregue até às 18h30.

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Os resultados serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.

