Já tem como saber o local da prova do Enem 2023?

O governo informou que 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. A avaliação será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro, e com a proximidade do exame, como saber o local da prova do Enem 2023?

Como saber o local da prova do Enem 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão que aplica a prova, ainda não divulgou o local que os candidatos realizarão o Enem de 2023. O Cartão de Confirmação deve ser divulgado faltando entre duas e três semanas para o primeiro dia de prova, como ocorreu nos anos anteriores.

Em 2023, o cartão de confirmação do Enem indica o local onde o candidato fará a prova, com endereço, número, sala e prédio, além de conter o número de inscrição, data, hora do exame. Em resumo, o documento individual comprova a regularidade da candidatura. Ele ficará disponível na Página do Participante, no site do Inep.

Veja o passo a passo para quando estiver disponível:

Acesse a “Página do Participante”; Clique na opção “Página do Participante - Entrar comgov.br”; Ao ser direcionado para o site do governo, o inscrito deve colocar seu CPF e senha para acessar seus dados; Após fazer o login, o participante deve clicar na aba “Local de prova”; Um chat será aberto e o inscrito deve escolher novamente a opção “Local de prova”; Feito isso, o lugar de aplicação de seu exame estará descrito no cartão de confirmação.

Que horas a prova começa?

A prova do Enem será aplicada em dois dias, no dia 5, o horário será das 13h30 às 19h (horário de Brasília). Já no dia 12, o exame começa às 13h30 e vai até às 18h30 (horário de Brasília). Os portões dos locais da avaliação abrem às 12h e fecham às 13h. Aqueles que chegarem atrasados não poderão entrar para fazer a prova.

Como o governo determina a aplicação do exame ao mesmo tempo em todo o país, seguindo o horário de Brasília, estudantes que realizam a prova em estados com outro fuso, devem ficar atentos. Nesses locais, o horário de abertura e fechamento dos portões será diferente, assim como a hora em que a prova começa e termina.

Para moradores dos estados de Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, alguns municípios do Pará e Roraima, os portões abrem às 11h e fecham às 12h. A prova será aplicada às 12h30.

No estado do Acre e algumas cidades do Amazonas, os portões abrirão às 10h e fecharão às 11h. A prova será aplicada às 11h30. Já em Fernando de Noronha, município de Pernambuco, os portões vão abrir às 13h e fechar às 14h. O exame começará às 14h30.

Entretanto, quem quiser sair antes, sem o caderno, está liberado após às 15 horas e 30 minutos. Já com o caderno, a partir das 18 horas e 30 minutos (1º dia) e 18 horas (2º dia).

Veja também: Com quantos anos pode fazer Enem

Como será a prova do Enem 2023?

A prova do Enem será aplicada em dois finais de semana. No 1° domingo de prova, dia 5 de novembro, os estudantes deverão responder a 45 questões de Linguagens e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e escrever uma redação com tema definido pelo exame. O texto escrito deve ter, no mínimo, 7 linhas e, no máximo, 30 linhas.

Já no 2° domingo, dia 12 de novembro, a prova terá 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Segundo o edital do Inep, os gabaritos das provas estarão disponíveis no site do governo até três dias úteis do último dia de aplicação do exame. Para levar consigo o caderno de prova para conferir as questões, é preciso aguardar os 30 minutos finais de realização do exame.

O que pode levar no para fazer o Enem?

Para realização da prova, o Inep estipula algumas regras sobre o que é preciso levar e o que é proibido levar no local de exame. De acordo com o edital do Enem, os inscritos devem portar um documento oficial com foto para identificação e caneta esferográfica transparente de tinta preta para marcação do gabarito.

Canetas de cores não são lidas pelo sistema de correção do Enem. O Inep recomenda que os estudantes levem também o cartão de confirmação de inscrição, mas não é obrigatório. Quem for fazer a avaliação pode levar consigo água e alimentos para consumir durante a prova.

É proibido levar outros materiais para realização da prova que não sejam canetas esferográficas pretas. Portanto, lápis, borrachas, lapiseiras, calculadoras, réguas, livros, folhas, equipamentos eletrônicos de qualquer tipo etc não são permitidos.

Os inscritos também não podem usar artigos de chapelaria como bonés, gorros e tiaras. Relógios e óculos de sol também são proibidos durante a realização do exame. Os celulares devem ficar desligados e guardados dentro de um saco plástico lacrado enquanto a prova é feita. Caso algum aparelho toque, a pessoa é eliminada da avaliação.

Como funciona o Enem?

Criado em 1998 para medir o desempenho dos alunos do ensino médio no Brasil, o Enem passou a ser usado como forma de ingresso nas universidades do país em 2009. Aqueles que fizeram a prova podem concorrer a uma vaga no ensino superior por meio do Sisu, Fies ou ProUni.

Com a nota alcançada no exame, o estudante pode se inscrever, então, no Sisu para ingressar em alguma universidade. Cada curso e faculdade terão uma nota de corte e aqueles que atingirem serão selecionados para entrar na instituição.

Quem fez o Enem também pode usar seu desempenho para conseguir o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que financia o curso do estudante em uma universidade particular até que ele se forme e comece a pagar o governo. A última maneira é o ProUni, que seleciona estudantes com baixa renda para ingressar com bolsa em instituições particulares.