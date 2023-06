O cartão de confirmação do Enem 2023 é um documento que traz as informações mais importantes para o participante fazer a prova, e a data em que ele é disponibilizado gera muita expectativa por parte dos estudantes. Veja as últimas notícias sobre o exame.

SAIBA: Não consigo me inscrever no Enem, e agora?

O que é o cartão de confirmação do Enem?

Em 2023, o cartão de confirmação do Enem indica o local onde o candidato fará a prova, com endereço, número, sala e prédio, além de conter o número de inscrição, data, hora do exame. Em resumo, o documento individual comprova a regularidade da candidatura. Ele ficará disponível na Página do Participante, no site do Inep.

Embora o conteúdo seja importante, não é obrigatório levar o cartão impresso no dia da prova. A orientação é para que o candidato procure identificar o local da prova com antecedência para não correr risco de perder o exame. Os portões serão abertos às 11h30 e fechados, pontualmente, às 13h.

Quando sai o cartão de confirmação do Enem 2023?

O Inep deve disponibilizar o cartão de confirmação do Enem a partir de outubro, faltando poucas semanas para a prova – como aconteceu nas edições passadas.

Como o Enem 2023 está previsto para dois domingos (5 e 12 de novembro), é esperado que o documento possa sair na primeira quinzena do mês anterior.

A previsão baseada no dia em que o cartão de confirmação do exame foi divulgado nas últimas provas feitas no país. Isto é, no Enem referente ao ano passado, 2023, os alunos puderam ter acesso ao cartão no dia 24 de outubro – duas semanas antes da prova.

Para acessar o cartão de confirmação do Enem 2023, o estudante deverá ir até o site da Página do Participante, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Assim, sempre confira a atualização do lugar para saber onde irá prestar a prova. Esse arquivo também poderá ser acessado por meio do aplicativo oficial do Enem.

Vale lembrar que os Correios não enviam mais o documento, como era até o ano de 2015. Então, é importante que o candidato procure no site oficial acessar o cartão.

Quando será o Enem 2023?

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está previsto para ocorrer nos dias 5 e 12 de novembro, dois finais de semana seguidos.

No 1º dia, 5 de novembro, será aplicada a redação, além de 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e mais 45 perguntas de Ciências Humanas e suas Tecnologias. A prova terá duração é de 5 horas e 30 minutos

No 2º dia, 12 de novembro, são 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. O exame terá 5 horas de duração.

+ Tirei 500 no Enem, em qual curso posso entrar